快訊

欣興又燒了！桃園欣興電子龜山廠又大火 消防員搶救中

沈富雄點出3關鍵：趙少康若選總統 2024宣誓就職的會是他

寒假照顧服務 中市府減輕身障學生家長負擔

中央社 / 台中4日電

台中市教育局為照顧弱勢族群及身心障礙兒童，15間學校在寒假舉辦「身心障礙兒童寒假照顧服務」，包含烹飪、美勞、桌遊等課程，培養學童生活自理能力及充實學習體驗。

台中市教育局今天表示，寒假期間舉辦「身心障礙兒童寒假照顧服務」，促進身心障礙兒童成長，減輕家長照顧負擔及經濟壓力。今年由和平、潭子、豐原、社口、神岡、泰安、塗城、北屯、大仁、僑忠、潭陽、大肚、順天、西寧、東勢等15校辦理。

教育局指出，社口國小舉辦課後照顧服務，身障學生除學習國語、數學課程外，還有烹飪課教導孩子製作小點心，邀請普通班學生擔任小小義工上美勞課，陪身障學生使用膠水、相互合作黏黏貼貼，達到融合教育精神。

大肚國小規劃多元學習活動及生活照顧，有戶外操場奔跑遊戲進行感覺統合運動，以及室內的勞作、桌遊，學習生活自理能力等，另安排到知動教室玩耍，體驗鞦韆及滑行組，希望學生度過充實又美好的寒假時光。

潭陽國小安置一名重度自閉症及重度智能障礙學生，該生平時由祖母照顧，學校特地提供該生寒假週一至週五每天8小時的照顧服務，減輕祖母照顧壓力。

寒假 教育局 桌遊

延伸閱讀

寒假線上學習開課 鄭文燦化身「小燦同學」互動答題

寒假延後4天開學 台中各校下學期開學典禮取消辦理

美光加入The Valuable 500 讓身心障礙同仁融入團隊

寒假住飯店／超狂主題房 吸客不手軟

相關新聞

彰化百貨熄燈招牌沒拆 新店進駐民眾還想拿舊禮券消費

彰化人共同的回憶「彰化百貨」去年底6家分店紛紛熄燈號，其中中正店、芬園店、和美店與台中太平的十九甲分店都由喜美超市接手，...

新舊iBike分不清民怨騎30分竟花600元 交通局即日教學

台中市政府去年底推動公共自行車iBike倍增計畫，2個月新增109站，目前已有438站，目標是3年內再增設1000站，依...

影／台鐵招標流標4次 立委批條件嚴苛 想法天真

台鐵招標居然流標4次，導致鐵路高架橋下精華地閒棄一年多! 立委黃國書今天早上召開記者會表示，台鐵規劃在台中豐原站到大慶站...

彰化縣議會歡度70歲生日 議長謝典林：人生70才開始

彰化縣議會今天（4日）歡度成立70周年，縣議會將議會歷屆沿革概況、各式統計數據以及近10年議會的蛻變等資料彙集成冊，並在...

彰化榮家防疫升級 2月起餐廳用餐隔板防護

彰化榮家為提高防疫措施，由技工自製「防疫用餐隔板」，2月起在榮家內餐廳全面使用，希望讓住民用餐更安心，減少感染風險。

影／春節假期不打烊 中警聯手公總導入緩撞車守路安

隨著農曆春節連續假期將近，台中市政府警察局全體上下正如火如荼辦理110年加強重要節日安全維護工作，為了確保年節期間交通順...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。