寒假照顧服務 中市府減輕身障學生家長負擔

台中市教育局為照顧弱勢族群及身心障礙兒童，15間學校在寒假舉辦「身心障礙兒童寒假照顧服務」，包含烹飪、美勞、桌遊等課程，培養學童生活自理能力及充實學習體驗。

台中市教育局今天表示，寒假期間舉辦「身心障礙兒童寒假照顧服務」，促進身心障礙兒童成長，減輕家長照顧負擔及經濟壓力。今年由和平、潭子、豐原、社口、神岡、泰安、塗城、北屯、大仁、僑忠、潭陽、大肚、順天、西寧、東勢等15校辦理。

教育局指出，社口國小舉辦課後照顧服務，身障學生除學習國語、數學課程外，還有烹飪課教導孩子製作小點心，邀請普通班學生擔任小小義工上美勞課，陪身障學生使用膠水、相互合作黏黏貼貼，達到融合教育精神。

大肚國小規劃多元學習活動及生活照顧，有戶外操場奔跑遊戲進行感覺統合運動，以及室內的勞作、桌遊，學習生活自理能力等，另安排到知動教室玩耍，體驗鞦韆及滑行組，希望學生度過充實又美好的寒假時光。

潭陽國小安置一名重度自閉症及重度智能障礙學生，該生平時由祖母照顧，學校特地提供該生寒假週一至週五每天8小時的照顧服務，減輕祖母照顧壓力。