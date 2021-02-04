彰化縣議會歡度70歲生日 議長謝典林：人生70才開始

彰化縣議會今天（4日）歡度成立70周年，縣議會將議會歷屆沿革概況、各式統計數據以及近10年議會的蛻變等資料彙集成冊，並在彰化縣議會官網供各界瀏覽，見證議壇前輩的努力過程，以及為縣民及社會所做出的貢獻。

「人生七十古來稀」，彰化縣議會則已堂堂邁入70歲，在這有意義的日子，縣議會原本舉辦各項慶祝活動，卻因新冠肺炎疫疫情影響，為降低群聚感染風險而暫停舉辦，但縣議會仍出了一本「彰化縣議會成立70周年紀念特刊」，同時也出電子書，做為紀念。

議長謝典林為特刊寫序，表示非常榮幸能遇到議會成立70週年，議會就像是個大家庭，議員同仁來自各行各業，分別代表不同領域民眾在議事殿堂發聲，最大的共通點就是「跟民眾站在一起，為彰化挺身而出」，理性監督縣政，為縣民謀求最大福祉。

謝典林指出，彰化縣議會這些年來有多面向的發展和改變，新建會館在2016年落成啟用後，陸續拆除議會周邊圍牆，開放公共空間並增加2座裝置藝術，並與周邊圖書館、美術館、武德殿等建築，串連成卦山藝文專區，吸引許多年輕學子在這邊練舞、活動，也成為打卡熱門新景點。軟體方面，109年首次舉辦青年議事體驗營，透過議會體驗實務課程，激發縣內高中生公共參與意願，為彰化注入創新的能量。

謝典林說，「人生七十才開始」，議會承擔著縣民的託付與期望，所有議員都將秉持從政初衷，持續努力為民眾打拚， 也祈願在國人的共同努力下，平安度過新冠疫情的嚴峻挑戰，及早恢復經濟與生活秩序。

副議長許原龍也在序中，感謝先進議員的付出與努力，為彰化奠定扎實的發展基礎。