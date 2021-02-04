去年春節過年期間因彰化出現第一例新冠肺炎個案，彰化衛生局人員幾乎年假泡湯，今年疫情仍嚴峻，春節假期又長達7天，衛生局提早整備值班及備援人力，以因應疫情變化，衛生局也協調部立彰化醫院、秀傳醫院提供民眾新冠肺炎自費採檢。

彰化縣府衛生局長葉彥伯說，彰化去年居家檢疫人數維持在400到500人，今年1月間確實有些微增加，但目前維持在800人左右，民眾可能考量往返兩國居家隔離時間，加上距離假期不到幾天，目前隔離人數未持續增加。

衛生局因應居家檢疫、居家隔離民眾就醫、奔喪、探病、通報採檢、指揮中心專案或緊急事件需求人力，春節期間也安排各科室人力，縣內11家社區採檢醫院持續社區監測通報採檢，主動監測疫情。

春節返國人潮多，交通部機場防疫巴士將增設彰化下車站(彰化交流道旁)，春節期間增設短期防疫計程車3台，衛生局提供專線電話窗口，以服務春節返國交通接送及就醫需求。

春節期間長照服務包括日間照顧、家庭托顧、交通接送、輔具補助、長照評估等社區式照顧服務暫停；但居家照顧、送餐服務、居家喘息及機構喘息服務依需求彈性服務。

衛生局指出，新冠肺炎國際疫情仍嚴峻，春節期間民眾出遊時可選擇通風良好的戶外場域，若到醫療照護、大眾運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀、洽公等八大類高感染傳播風險場域，務必戴口罩，落實勤洗手、咳嗽禮節等個人衛生習慣。