影／春節假期不打烊 中警聯手公總導入緩撞車守路安

隨著農曆春節連續假期將近，台中市政府警察局全體上下正如火如荼辦理110年加強重要節日安全維護工作，為了確保年節期間交通順暢，交通警察大隊透過積極協調聯繫，與交通公路總局第二區養護工程處聯手導入緩撞車編組，共同守護轄內快速公路安全。

台中市警局交通大隊表示，台61線(西濱)及台74線(中彰)快速公路平日上下班時間車流就很龐大，為了維持年節期間應有的服務水準，如何快速排除道路障礙(如掉落物、事故車輛等)就成了首要課題，所幸警方與公路總局密切聯繫，除了透過交控中心與即時事件通報群組提升訊息傳遞及指揮效能外，導入緩撞車編組後，也讓事故處理的員警及路容清理的同仁能更安心執行任務，確保交通安全與順暢。

負責臺74線道路養護的員林工務段表示，中彰快速公路已配置2組緩撞車，配合警方執行110年加強重要節日安全維護工作，除了執行路容清理工作外，在接獲事故通報後也會立即馳赴現場，利用緩撞車較高的LED主動式警示標誌及防撞潰縮裝置，協助事故後方改道警示與後續路面清理，避免發生二次事故、確保人員安全。