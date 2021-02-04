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影／台鐵招標流標4次 立委批條件嚴苛 想法天真
台鐵招標居然流標4次，導致鐵路高架橋下精華地閒棄一年多! 立委黃國書今天早上召開記者會表示，台鐵規劃在台中豐原站到大慶站鐵路高架橋底下設置2454格停車位及22個商場，但是因為投標條件太嚴苛，導致一年多來流標高達四次，造成精華地段土地閒棄，他要求台鐵加速檢討，讓閒棄土地做有效利用。
黃國書表示，因應綠空廊道跟綠空鐵道完工，外地遊客及當地居民都有停車需求，希望能透過台鐵標案設置停車場來緩解停車壓力，但是因為沒有業者願意投標，導致鐵路高架橋下沿線空間閒置。
黃國書透過了解後痛批，台鐵投標條件太嚴苛，要求投標業者需在3年內有經營1500個停車格，同時具有經營商場的經驗，但是全台中市符合這兩項條件的只有一家。而且開放成本也令人卻步。業者評估，從整地到建制商場及停車格花費就要高達3億，而且合約只有10+5年，所以業者沒有意願。
台鐵資產開發中心經理江權祐表示，已對招標條件做相關的修正，先是把合約修改為10+5+5，總共20年的時間，另外每隔5年要調漲租金15%的機制，改為由消費者物價指數來進行調整，希望藉此來增加廠商的投資意願。台鐵2月5日會進行開標，希望能努力的達成標案。也會積極聯繫相關的業者，希望業者能進行投標。
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