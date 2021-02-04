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外埔落羽松林油麻菜花田新景點 機動派出所疏導交通
最近網路旅遊平台熱烈討論春節期間旅遊規畫，張貼一處賞花好景點，位在台中市外埔區土城里鄉間產業道路，距麗寶樂園約10分鐘車程，有落羽松林間帶，搭配目前休耕農田上栽種油麻菜花及波斯菊花海，標題「落羽松尬油菜花海」，吸引民眾參觀拍照，但轎車常在狹窄農路進退不得，還有車輛差點陷進農田，大甲警分局將在假日和春節期間，不定期派機動派出所警方巡邏，並疏導交通。
大甲分局近期接獲民眾反映，有遊客因見網路報導前往該區拍攝網美照，但該處產業道路路幅太小，小型車進入後只能倒車離去，曾有遊客因倒車不慎差點車陷農田，建議警方加強宣導「車輛勿進入」。
大甲分局安定派出所長張智賢指派2名警員前往現地勘查，只見巡邏車在進入油菜花田時，若非依賴另1名警察的神救援引導，恐將難以全「車」而退。
大甲分局除指示安定派出所在該景點道路入口處豎立警示標語，並在假日遊客較多時段規劃設置機動派出所，一加強治安維護與疏導交通，另一方面提醒民眾若有意前往該景點觀賞花海及林樹，汽車可選擇停放土城路周邊後再步行進入。
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