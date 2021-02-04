「不只是1杯飲料」 為這原因 他請家扶童喝草莓飲品

「這已不只是一杯飲料而已，而是讓孩子看到希望」，TEA TOP茶飲執行長楊國珍最近開發了新的茶飲，因想到南投家鄉的弱勢小朋友可能連茶飲都沒有喝過，因此優先送了5萬元提貨券給南投家扶中⼼，家扶中心主任魏季李為此特別感謝楊國珍，並說，從這杯飲料，也讓小朋友們感覺受到鼓勵、看見盼望和希望的一份感動。

魏季李說，一般的捐獻都是物資，但這次的5萬元提貨券可以讓500名小朋友喝到這杯特殊的飲料，尤其許多小朋友沒有吃過草莓，這讓小朋友們格外感到不同。這些弱勢的孩子看到企業在成功之後願意幫助弱勢，將來他們長大之後也會學習回饋社會，因此他十分感謝TEA TOP茶飲的義舉。

楊國珍說，他對故鄉特有的情感，⼩時候偶⽽幸運拿到10元可以買零食，就感到好快樂，看到南投家扶中⼼的孩⼦經濟困難，家中⼤多沒多餘的閒錢能購買點⼼，因此特別捐5萬元提貨券給南投家扶中⼼，讓弱勢小朋友們可以喝到好喝的草莓飲品，⼀起享受幸福的⼩確幸。

他說，台灣的草莓價格偏⾼，要吃上新鮮的草莓不容易，這次開發的新品「⽇⽉莓好及焦糖美莓」透過⽇本獨家鮮凍技術，全程在無菌室作業，並以低溫負200度急速鎖住養分，再低溫送⾄⾨店，讓⽔果解凍後依舊新鮮⽔分不流失。

楊國珍說，也因為近期疫情緊張，TEA TOP也趁著新品上市捐出醫療級⼝罩給南投家扶中⼼。同時，只要在在TEATOP全省⾨市購買草莓新品兩杯，就會贈送醫療級⼝罩給消費者，希望與全台⺠眾⼀起對抗疫情，守護台灣。