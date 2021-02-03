防疫優先 受天宮取消春節平安宴、縮小米糕桃規模

南投縣松柏嶺受天宮是道教聖地，農曆春節「新春平安素食麵福宴」和元宵節「挑米糕桃」，更是每年盛事，吸引大批信眾。國內新冠肺炎疫情升溫，南投警分局和衛生局、民政處今天拜會受天宮管委會討論防疫措施，受天宮配合中央流行疫情指揮中心建議，取消春節平安宴、縮小挑米糕桃規模，降低群聚感染風險。

受天宮主祀北極玄天上帝，是台灣玄天上帝總壇，春節期間信徒參拜絡繹不絕。受天宮除夕開始便有系列慶祝活動，包括除夕夜團拜儀式，大年初一到初五「新春平安素食麵福宴，以及元宵節的「挑米糕桃」，更是吸引大批信眾、遊客參與，車水馬龍相當熱鬧。

國內新冠肺炎疫情升溫，中央流行疫情指揮中心建議各種大型群聚集會活動取消或暫緩舉辦，以避免人潮聚集處所成為防疫破口，南投警察分局除加強防疫工作，也配合宣導宗教及各界團體取消或暫緩各類大型集會活動。

受天宮今年原訂春節慶祝活動照常舉行，但考量疫情風險，南投警分局長鄭有益配合衛生局及民政處等單位拜會受天宮管理委員會及主委陳登岳，相互交流意見討論。

考量防疫安全和宗教民俗傳統，受天宮管委會同意取消「萬人吃平安素食麵」活動並縮小除夕團拜及「挑米糕桃」活動規模。