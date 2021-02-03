女麗購資安出包150萬筆個資外洩 盧秀燕震怒要求重懲

台中市府舉辦為期2個月「台中女麗購」以天天抽、周周抽轎車、50兩黃金等大獎，號召市民消費登錄發票，金額破10億近150萬筆登錄。卻遭民眾踢爆民眾登錄抽獎序號的個資全被公布，包括姓名、電話、email等全都露，市長盧秀燕震怒，要求經發局向廠商求償百萬，負損害賠償及相關刑事責任。

台中市經發局調查，廠商采威國際資訊股份有限公司作業疏失，今天中午更新時誤植連結外洩個資，頁面瀏覽點擊數共10次。

市長盧秀燕得知此案後震怒，要求嚴辦保障民眾權益，經濟發展局除於第一時間要求廠商下架、刪除相關資料，並已先行向廠商求償百萬，如有民眾因個資洩漏遭受侵害，也將要求負損害賠償及相關刑事責任。

經發局表示，針對此次誤植連結，采威國際第一時間坦承疏失，市府要求負起相關責任、嚴懲失職人員並求償

另避免個資被不當使用，「台中女麗購」後續抽獎活動統一由經發局聯繫民眾親自前往市府領獎，領獎時也無須事先給付相關費用。

經發局說明，依契約第14條，廠商致民眾個人資料因洩漏遭受侵害，應負損害賠償責任及相關刑事責任，若致市府有其他衍生性損害，將另行求償；另依個資法第12條規定，廠商應依適當方式通知民眾，依同法第48條規定，涉及違反個人資料保護部分，限廠商立即改正，若廠商屆期未改正，將按次處2萬元以上20萬元以下罰鍰。

經發局強調，民眾參加「台中女麗購」活動所登錄發票的金額、姓名、電子郵件，都僅用於參加活動抽獎登錄會員及中獎審核，絕不會作為其他用途；經發局也呼籲民眾請勿將相關資料轉載，以免觸犯刑事責任。