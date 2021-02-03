中市7到16日計程車春節費率 11到15日部分停車場免費

台中市交通局指出，今年春節連續假期從2月7日至2月16日計程車加價啟用「春節費率」，每趟次加收50元，2月17日大年初六起計程車恢復原規定收費。

交通局表示，搭乘時間跨至加價時段，統一以「上車時間」為準，例如上車時間是2月6日深夜11點30分，下車時間為2月7日凌晨1點，仍應依原價收費，不得加價。局長葉昭甫表示，中市計程車已啟用新表，內建功能可選取春節加成，選用春節費率民眾不必再多付50元。

2月11日(除夕)至15日（初四）市府採部分停收停車費措施，範圍包括路邊汽、機車收費停車格、公有路外無柵欄機管制的平面停車場，但柵欄機管制的平面及所有立體停車場照常收費。停管處將加強稽查業者依核定費率收費，並禁止遮蔽營業告示牌上費率標示，如查獲隨意哄抬費率等情形，將依停車場法處3000元至15000元罰鍰，並要求限期改善，未改善者可勒令停業並廢止停車場登記證。

另春節期間觀光景點及商圈等熱門地點將實施交通管制，交通局指出，大甲鎮瀾宮周邊道路部分路段2月12日（初一）至16日（初五）每日8點至晚上8點實施交管，禁止汽車進入，並依實際車流機動提前或延後管制時間；另大遠百、新光三越、中友百貨等購物商圈，仍比照現有假日交通管制計畫。

為方便民眾搭乘大眾運輸，市公車春節期間不打烊，且為讓梨山地區民眾返鄉團圓，市府交通局配合公路總局春節期間增加「台8臨37線」民眾通行開放時段，另協調豐原客運加開865區公車，谷關往梨山發車時間為6點45分、9點45分；另加開865路公車，梨山往豐原、谷關發車時間為6點10分、11點10分，並於下午3點40分連發2班；豐原往梨山方向發車時間為10點5分及下午2點半，採預約式搭乘。

交通局指出，春節期間拖吊以佔用公車停靠區、並排停車嚴重影響交通、擋住公共場所出入口等情形為主。2月10日至16日各拖吊場仍辦理領車業務，時間從上午7點至深夜12點，交通號誌24小時全天待命搶修、排除故障等，讓民眾安心過年。