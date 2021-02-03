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南投遊樂區人流總量管制 業者：遊客早就不敢來了

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
日月潭國家風景區春節單日遊客總數可達4、5萬人，如今配合中央疫情指揮中心要求，預警分流遊客及防疫措施。圖／日管處提供
日月潭國家風景區春節單日遊客總數可達4、5萬人，如今配合中央疫情指揮中心要求，預警分流遊客及防疫措施。圖／日管處提供

中央疫情指揮中心確定在農曆春節期間，針對國內旅遊景區啟動總量管制，民間遊樂區業者無奈以對，表示會遵照中央指示配合進行人車流管制，但泰雅渡假村指出，經過一整年疫情大環境不佳下來，原本已經營得很辛苦，如今根本不必擔心人流，因為本土案例早嚇得遊客不敢出遊了。

杉林溪森林遊樂區表示，園區和溪頭相同，都是屬於戶外的開放空間，除住宿房客外，園區260格車位停滿時，將採一出一進方式管制遊客車輛進入，而溪頭方面，將配合南投縣警局進行縣151線道路的交通管制分流，但入園人潮不會予以管制。

泰雅渡假村負責人李吉田指出，以遊樂區共計1000格車位，加上輪轉計算人潮總量管制訂在5000人，會配合中央指示，進行總量管制；九族文化村表示，整個大環境並不好，原本靠春節櫻花季可以創造一天1萬5000人遊客數，如今人流總量管制砍半7500人，會在入口處以CMS告知遊客管制情況。

日管處指出，過去春節連續假期，日月潭國家風景區高峰時，單日遊客總數可達4、5萬人，如今配合中央疫情指揮中心要求，預警分流遊客及防疫措施，各遊客中心加倍消毒清潔頻率，進入均須量體溫戴口罩維持社交距離。

副處長廖錫標表示，日月潭國家風景區屬開放型景點，配合防疫因應春節旅遊人潮，當遊客量趨近景點容留量時，會立即以簡訊或官網、電子看板等發布訊息，通知遊客暫勿前來，可至周邊其他景點，並管制車流分散人流。

日月潭國家風景區春節單日遊客總數可達4、5萬人，如今配合中央疫情指揮中心要求，預警分流遊客及防疫措施。圖／日管處提供
日月潭國家風景區春節單日遊客總數可達4、5萬人，如今配合中央疫情指揮中心要求，預警分流遊客及防疫措施。圖／日管處提供
日月潭國家風景區春節單日遊客總數可達4、5萬人，如今配合中央疫情指揮中心要求，預警分流遊客及防疫措施。圖／日管處提供
日月潭國家風景區春節單日遊客總數可達4、5萬人，如今配合中央疫情指揮中心要求，預警分流遊客及防疫措施。圖／日管處提供

春節 疫情 國家風景區

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