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疫情衝擊！慈濟彰化動員志工 親送2千戶春節禮

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
慈濟彰化志工親自將物資送到照顧戶家。圖／慈濟提供
慈濟彰化志工親自將物資送到照顧戶家。圖／慈濟提供

慈濟以往每年農曆春節前，都會邀請照顧戶到彰化靜思堂提前圍爐，但今年因逢新冠肺炎疫情，無法圍爐，也改由志工親自將物資送到照顧戶家，今年將近2千戶的祝福禮，因數量多，全縣分為10個區域，動員志工兵分好幾路發送，預計這禮拜就能完成。

慈濟志工劉桂梅表示，今年祝福禮有五穀粉、福慧珍粥、香積麵，還加碼靜思精舍法師調配的珍菇酸菜鍋，除了日常可沖泡來食用，也可當火鍋湯底，再加上食材，在除夕夜可煮火鍋與家人圍爐，志工除了核對發放物資，還有物資卡依家中人口數提供不同金額，讓照顧家庭可到指定超市採買過年需要的民生物資。

慈濟志工從上星期開始將祝福禮親自送到照顧戶家中，5年前從越南嫁來台灣的阿玉，與先生育有一子，志工每次家訪時總是看她話不多、悶悶不樂，阿玉分享自己經朋友介紹相親認識先生，因為越南家很窮，本想改善娘家經濟，才嫁來台灣，但先生是綁鐵工人，經濟能力也有限，讓她相當憂慮。

劉桂梅說，志工送物資到阿玉家時，都會準備福慧珍粥，志工解釋「福」與「慧」的涵意，長時間下來阿玉感受到溫暖，也懂得感恩。

慈濟彰化志工親自將物資送到照顧戶家。圖／慈濟提供
慈濟彰化志工親自將物資送到照顧戶家。圖／慈濟提供
慈濟送給彰化照顧戶的祝福禮有五穀粉、福慧珍粥、香積麵，還加碼靜思精舍法師精心調配的珍菇酸菜鍋。圖／慈濟提供
慈濟送給彰化照顧戶的祝福禮有五穀粉、福慧珍粥、香積麵，還加碼靜思精舍法師精心調配的珍菇酸菜鍋。圖／慈濟提供
受到疫情衝擊，慈濟彰化動員志，親送2千戶春節禮。圖／慈濟提供
受到疫情衝擊，慈濟彰化動員志，親送2千戶春節禮。圖／慈濟提供

慈濟 火鍋

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