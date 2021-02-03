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新住民單親媽媽兼職照顧3孩子 慈善單位訪視送暖她泛淚

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
弘毓基金會今天訪視關懷弱勢戶，寒冬送暖關懷。圖／弘毓基金會提供
弘毓基金會今天訪視關懷弱勢戶，寒冬送暖關懷。圖／弘毓基金會提供

台中一位新住民單親媽媽要照顧3名兒子，她兼二份工作為了讓兒子們能溫飽，其中二名兒子有身心障礙，弘毓基金會今天訪視關懷送暖，送民生物資，社工和志工對她喊「加油」，單親媽媽紅了眼眶感謝說：「你們也辛苦了」。

基金會今天訪視送物資的新住民單親媽媽，去年離婚，獨自撫養3名兒子，分別是7歲、3歲和去年出生的兒子，二名兒子有情緒障礙，領有身心障礙手冊，今年3歲小賢，領有輕度身心障礙手冊，混合性發展遲緩；基金會社工今天訪視也送年菜與白米、棉被等物資，單親媽媽樂觀說她會堅強，她去年帶兒子們搬到租屋處，剛開始屋內沒床，母子睡地板，基金會幫忙募到床，也募到冰箱，她說很感激。

農曆春節將至，弘毓基金會1月29日起至2月5日止，進行為期一周的「讓愛團圓過好年」寒冬送暖關懷訪視活動；結合光田綜合醫院、大甲鳳凰獅子會、佳鏵建設及華威廣告等多家企業、團體，幫助91戶弱勢家庭，由弘毓社工會同企業志工親自到案家進行關懷訪視，給予弱勢家庭最溫暖、實際的支持。

基金會結合家樂福愛心年菜辦理寒冬送暖活動已進入2年，經社工員訪視發現，許多家庭以外食或方便麵居多，導致在兒童發育期卻沒有獲得充分的營養，因疫情影響，導致許多案家經濟收入大減，面臨經濟困難；基金會說「哪裡有需要服務就來到」的精神，為發展遲緩兒童、新住民家庭、特殊境遇家庭、長者與身心障礙者向社會大眾募集愛心年菜、棉被、乾糧與急難救助金，並結合企業志工，共同關懷急難救助個案與弱勢婦幼家庭，讓服務家庭能在寒冬之際過好年。

基金會正在募集慢啼寶貝及弱勢家庭的生活物資，弘毓基金會電話04-26365175，劃撥捐款帳號22542409，銀行匯款0210-717-390967合作金庫，官方網站、街口之付進行線上捐款。(勸募核可字號 中市社團字第1090022732號)，

社工 弱勢家庭

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