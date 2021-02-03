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彰化迎春好風景 炫麗花燈一路亮到3月底

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
春節即將到來，彰化市區現在張掛的花燈，一路到3月底，點亮整個彰化城，圖為彰化火車站Ubike廣場的喵星人「半半」主燈。圖／彰化市公所提供
春節即將到來，彰化市區現在張掛的花燈，一路到3月底，點亮整個彰化城，圖為彰化火車站Ubike廣場的喵星人「半半」主燈。圖／彰化市公所提供

彰化將於2023年迎接建城300年，彰化市公以「慶典之都」為目標，透過一系列活動「全民繪燈籠祈福」、「天師祭天祈福」，為台灣祈福，引領彰化走出新的未來。

彰化市公所今天在彰化火車站Ubike廣場舉辦「彰化300古城新生．慶典之都點燈」記者會，會中除了介紹彰化慶典之都的活動「全民繪燈籠祈福」、「天師祭天祈福」以及賞燈地點外，還邀請彰化觀光代言人-喵星人「半半」主燈設計師黃筱雅與來賓分享設計理念。

在地企業開曼英利工業股份有限公司今年熱心捐贈彰化市公所50萬元，市長林世賢說， 活動期間，將彰化火車站Ubike廣場命為英利廣場，也希望能號召更多的在地企業加入冠名捐贈的行列，一起迎接彰化建縣（城）300年。

彰化市區現在張掛的花燈，一路到3月底，點亮整個彰化城，並在彰化火車站特別布置喵星人「半半」主燈，由喵星人「半半」帶領大家乘坐未來火箭車告別2020前往美好的2021年，火車站廣場還有神明祈福主燈，一出車站就有「玉皇大帝」、「關聖帝君」、「保生大帝」3座神明主燈，共同迎接來到彰化走春的遊客。

同時，在市中心的關帝廟、慶安宮、元清觀、開化寺、南瑤宮、公所前廣場，以及藝術館都有美輪美奐的燈飾妝點，悠閒散步古蹟廟宇欣賞花燈，感受彰化古城人文之美。

今年的「彰化拜天公」也很不一樣，彰化市供奉玉皇大帝的國定古蹟元清觀，將在2月12日至2月26日展開一系列的祈安植福活動，大年初一舉辦張天師祈安植福法會，因疫情關係，不開放民眾參加，改於彰化市長林世賢臉書線上直播，此外，今年元清觀將重現經典的擺宴文化，「擺宴」是體現對天公崇敬之意。

彰化市公所提醒民眾防疫優先，不管是走訪彰化景點賞燈還是前往廟宇祭天參拜，務必配戴口罩與保持安全社交距離。

春節即將到來，彰化市區現在張掛的花燈，一路到3月底，點亮整個彰化城。圖／彰化市公所提供
春節即將到來，彰化市區現在張掛的花燈，一路到3月底，點亮整個彰化城。圖／彰化市公所提供
彰化火車站廣場有神明祈福主燈，一出車站就有「玉皇大帝」、「關聖帝君」、「保生大帝」3座神明主燈，共同迎接來到彰化走春的遊客。記者劉明岩／攝影
彰化火車站廣場有神明祈福主燈，一出車站就有「玉皇大帝」、「關聖帝君」、「保生大帝」3座神明主燈，共同迎接來到彰化走春的遊客。記者劉明岩／攝影
彰化火車站廣場有神明祈福主燈，一出車站就有「玉皇大帝」、「關聖帝君」、「保生大帝」3座神明主燈，共同迎接來到彰化走春的遊客。記者劉明岩／攝影
彰化火車站廣場有神明祈福主燈，一出車站就有「玉皇大帝」、「關聖帝君」、「保生大帝」3座神明主燈，共同迎接來到彰化走春的遊客。記者劉明岩／攝影
春節即將到來，彰化市區現在張掛的花燈，一路到3月底，點亮整個彰化城，圖為彰化市公所 。圖／彰化市公所提供
春節即將到來，彰化市區現在張掛的花燈，一路到3月底，點亮整個彰化城，圖為彰化市公所 。圖／彰化市公所提供
彰化市公所今天在彰化火車站Ubike廣場舉辦「彰化300古城新生．慶典之都點燈」儀式，由市長林世賢（左3）等人主持。記者劉明岩／攝影
彰化市公所今天在彰化火車站Ubike廣場舉辦「彰化300古城新生．慶典之都點燈」儀式，由市長林世賢（左3）等人主持。記者劉明岩／攝影

火車站 喵星人 國定古蹟

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