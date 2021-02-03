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參山處輔導部落觀光 環山部落首家合法民宿掛牌營業

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
環山部落「屋頂上的天空」民宿成功取得民宿登記證，今日下午舉行揭牌儀式，正式掛牌營運。圖／參山處提供
環山部落「屋頂上的天空」民宿成功取得民宿登記證，今日下午舉行揭牌儀式，正式掛牌營運。圖／參山處提供

交通部觀光局參山國家風景區管理處為推展部落觀光，解決轄內原住民地區合法住宿地點不足的問題，透過「原住民族觀光地區發展計畫」輔導機制，並發揮區域觀光聯盟平台角色，會同台中市政府觀光旅遊局協助梨山各部落接待家庭業者申請合法民宿登記，近期成功輔導首間部落民宿「屋頂上的天空」，今日下午於環山部落舉行揭牌儀式，正式掛牌營運。

參山處自2019年起透過「原住民族觀光地區發展計畫」輔導機制，致力於與部落建立夥伴關係，並協助部落營造觀光環境與建構觀光產業等工作，積極宣傳推廣部落觀光遊程，成果獲得國內外遊客喜愛。

為提升遊客到訪部落住宿安全與品質，會同台中市政府觀光旅遊局及相關單位舉辦法令宣導說明會以及辦理課程培訓，向部落接待家庭業者詳細說明送補件流程、審查重點及須解決的課題，並代為送件申請。環山部落「屋頂上的天空」民宿終於成功取得民宿登記證，同時也是台中市今年第1間領證的民宿業者。

「屋頂上的天空」民宿業者羅先生說，環山部落因位處高山，建築師等專業人士上山一趟不易，致業者申請民宿合法化無法有大幅度的進展，感謝參山處透過計畫持續輔導部落接待家庭業者轉型，邀請建築師實地勘查評估、協助資料收件、個案逐一檢視，終於領到得來不易的民宿登記證，期待未來也能將成功領證的經驗分享給更多產業夥伴，為提升部落旅遊服務品質盡一份心力。

曹忠猷表示，多位原住民立委關心轄內梨山風景區、獅頭山風景區泰雅族及賽夏族地區部落旅遊住宿問題，隨著到部落旅遊體驗的人潮越來越多，常因為沒有合法安心的住宿地點，遊客多半只能短暫停留，無法深入體驗部落之美，帶來更大商機，也增加旅行社包裝部落觀光遊程困難度。未來將會與縣市政府觀旅局持續合作，期待能將更多接待家庭合法化，鼓勵旅行業者包裝部落遊程產品，把遊客留在部落。

環山部落「屋頂上的天空」民宿成功取得民宿登記證，同時也是台中市今年第1間領證的民宿業者。圖／參山處提供
環山部落「屋頂上的天空」民宿成功取得民宿登記證，同時也是台中市今年第1間領證的民宿業者。圖／參山處提供

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