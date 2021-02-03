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台中福興里延管完工2年路未修補 市府承諾盡速施工

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中市大安福興里延管已完工2年，路未修平。記者游振昇／攝影
台中市大安福興里延管已完工2年，路未修平。記者游振昇／攝影

台中海線多處許多自來水延管工程陸續完工，但包括大安福興里興安路已延管完工2年，路未修平，台中市議員施志昌今邀台中市政府經濟發展局、建設局養護工程處海線工程隊等單位會勘，施志昌要求經發局要儘速修復，經發局承諾，將動用約890萬元修復，最快今年3月底決標後動工。

施志昌表示，立法院副院長蔡其昌努力從中央爭取自來水延管經費，提升海線地區自來水普及率，但台中市政府經發局經費沒到位，像是大安區福興里延管工程完工至今已2年，多處路面崎嶇不平，影響行車出入的安全。

施志昌要求，中市經發局應該要儘速進行路面修復，尤其興安路165巷與177巷人口密集處要優先施作。福興里長林正岳表示，此處許多長輩出入，路面不平也容易讓長輩發生意外，希望市府能給他們一個安全的路面與行車空間。

經發局表示，會使用890萬預算針對大安福興里興安路單側約1240公尺、福東路主線約1380公尺與福安路， 興安路至龜殼路口約450公尺等範圍進行路修，最快可於今年4月動工，今年上半年可完工。

台中市大安福興里延管已完工2年路未修平，市議員施志昌（右二）今天和市府人員現場會勘。記者游振昇／攝影
台中市大安福興里延管已完工2年路未修平，市議員施志昌（右二）今天和市府人員現場會勘。記者游振昇／攝影

修復 台中市 立法院

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