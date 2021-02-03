台中福興里延管完工2年路未修補 市府承諾盡速施工

台中海線多處許多自來水延管工程陸續完工，但包括大安福興里興安路已延管完工2年，路未修平，台中市議員施志昌今邀台中市政府經濟發展局、建設局養護工程處海線工程隊等單位會勘，施志昌要求經發局要儘速修復，經發局承諾，將動用約890萬元修復，最快今年3月底決標後動工。

施志昌表示，立法院副院長蔡其昌努力從中央爭取自來水延管經費，提升海線地區自來水普及率，但台中市政府經發局經費沒到位，像是大安區福興里延管工程完工至今已2年，多處路面崎嶇不平，影響行車出入的安全。

施志昌要求，中市經發局應該要儘速進行路面修復，尤其興安路165巷與177巷人口密集處要優先施作。福興里長林正岳表示，此處許多長輩出入，路面不平也容易讓長輩發生意外，希望市府能給他們一個安全的路面與行車空間。