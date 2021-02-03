「嫌犯」太囂張！破壞燈會電線 警採證當場遇這現行犯

「嫌犯太囂張了，竟這樣破壞電線！」彰化縣員林市公所首度舉辦的春節燈會即將在9日試燈，昨天竟發現員林公園剛裝上的燈飾電線被破壞，員林市公所還報警處理，正當警方鑑識人員到場採證時，「嫌犯」松鼠當場出現繼續犯案咬電線，真相大白，也令人哭笑不得，市長游振雄說，廠商得再提出替代方案，趕在試燈前佈置好會場。

員林市公所首度舉辦的春節燈會將從除夕2月11日到3月1日在員林公園舉辦，並在大年初一晚間點燈，最近廠商已陸續在員林公園等地佈置相關燈飾造景，但昨天竟發現員林公園內十多株剛裝上的燈飾電線被破壞，由於公園日前也曾發生剛佈置上去的可愛的花盆人偶裝置藝術竟被醉漢破壞事件，公所不敢大意，昨天立即報警。

員林派出所長林健民說，接獲公所報案後，也請鑑識小組出動調查，鑑識人員發現電線斷面不平整，研判可能是動物所咬。

正當警方等還在現場查看是被何種動物所咬，即出現「現行犯」松鼠當場再次犯案，真相大白，不過警方說，現場也有一、二處斷面很平整，也可能是人為破壞。

員林市長游振雄說，由於9日即將試燈，廠商目前正緊急研擬替代方案，否則若再掛上也可能再被松鼠所咬，有可能會以投射燈等相關方式佈置。