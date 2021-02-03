2022工具機大展 盧秀燕：幫忙找地點及提供補助

台中市長盧秀燕今天接見工具機與手工具機業者時表示，正在興建中的會展中心雖然無法趕上2022工具機大展，但市府將協助尋找展覽地點，並提供相關補助。

台灣工具機暨零組件工業同業公會、台灣手工具工業同業公會今天率團至台中市政府拜訪盧秀燕，關心台中國際會展中心興建進度。

盧秀燕表示，台中國際會展中心目前興建進度約21%，最快民國111年底主體工程完工、112年開幕，無法趕上2022年工具機大展的展出，但在會展中心啟用前，將協助公會尋找臨時展覽地點，並提供相關補助，滿足工具機、手工具等產業展覽需求。

盧秀燕指出，台灣工具機、手工具等機械業約2000多家，9成都在中部，產業技術發展蓬勃，在世界上占有一席之地，感謝手工具、工具機對台中經濟發展的貢獻。去年因為疫情缺乏口罩，工具機協助架設近百條生產線，提供台灣充足的防疫物資，她要代表市民向工具機產業道謝。

工具機公會理事長許文憲會中表示，台中是工具機產業大本營，也是具代表性的智慧製造基地，為帶動工具機產業發展，舉辦工具機展覽相當重要，期盼市府儘快完成台中國際會展中心的興建。

手工具公會理事長黃信德指出，台灣手工具產業品質受到世界肯定，雖然因為疫情關係，今年取消辦理手工具會展，但預期明年有機會舉辦，他也希望台中國際會展中心能儘快完工，吸引國際買主來台中，帶動地方交通、住宿、餐飲、觀光產業發展。