好逼真！興大獸醫系引進真實等比模擬乳牛助臨床教學

中興大學獸醫學院獨步全台，從加拿大引進一套真實等比的乳牛模擬教具，內含懷孕擬生產小牛，可模擬各種難產姿勢與產道觸診，學生可在課堂內模擬練習相關助產技術，增加職場執行臨床醫療業務。

興大指出，這套教具包含三個模擬系統：牛隻難產模擬系統、牛隻直腸檢查模擬系統、牛隻乳房模擬系統，可讓學生學習正確的各種診療。

今天興大校長薛富盛、獸醫學院院長陳德勛、獸醫學院前院長張照勤、教務長吳宗明、前研發長周濟眾、獸醫系主任陳鵬文等人共同啟動大動物產科及繁殖障礙模擬教學系統。

獸醫學院指出，這套教具包含三個模擬系統。一是牛隻難產模擬系統：可在母牛子宮內放置一小牛，可任意模擬難產位置，讓學生可隨時練習，精進母牛難產時的助產技術。

二是牛隻直腸檢查模擬系統：可在骨盤腔內放置正常子宮卵巢，或者懷孕45天、60天、90天等懷孕子宮，讓學生練習手指觸感尋找相關器官。減少初學者在母牛直腸內漫長的練習，所造成動物的不適感，甚至避免直腸破裂動物死亡的可能危險。三是牛隻乳房模擬系統：可讓學生學習正確的採乳方式，熟悉牛乳生產常見的乳房炎診療。

獸醫系主任陳鵬文表示，世界動物衛生組織（OIE）規範Day ONE competences是現今獸醫臨床教育的目標，學生需實際不斷進行臨床技術訓練，但基於動物福利與人道考量，初學者應盡量避免以實際動物練習診療技術，因此，提供學生臨床模擬教具有急迫的必要性。

前任獸醫學院院長張照勤曾至法國里昂大學參訪，該校使用牛隻模型進行教學，回國後即建議可採購運用，在學校及學院的大力補助下，興大獸醫學系添購此設備，未來除提供學生課程操作外，所有產科助產以及繁殖障礙診療之技術，皆可由老師示範及錄影，置於校內iLearning教學平台，提供跨校遠距教學，或校內跨系學生自主學習的教材，達到多方線上學習之效。

陳鵬文指出，農場經濟動物醫療向為興大獸醫之特色，台灣酪農業發展也因市場乳品多元的需求而歷久不衰，但台灣乳牛淘汰最高的原因即為繁殖障礙。