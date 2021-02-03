快訊

開學日延後至2月22日 指考延後至7月3日至5日

無本土！新增2例境外 皆為無症狀印尼籍漁工

好逼真！興大獸醫系引進真實等比模擬乳牛助臨床教學

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
乳牛未懷孕（左一、二）、懷孕45天（左三）、60天（左四）懷孕子宮與小乳牛模型。圖／興大提供
乳牛未懷孕（左一、二）、懷孕45天（左三）、60天（左四）懷孕子宮與小乳牛模型。圖／興大提供

中興大學獸醫學院獨步全台，從加拿大引進一套真實等比的乳牛模擬教具，內含懷孕擬生產小牛，可模擬各種難產姿勢與產道觸診，學生可在課堂內模擬練習相關助產技術，增加職場執行臨床醫療業務。

興大指出，這套教具包含三個模擬系統：牛隻難產模擬系統、牛隻直腸檢查模擬系統、牛隻乳房模擬系統，可讓學生學習正確的各種診療。

今天興大校長薛富盛、獸醫學院院長陳德勛、獸醫學院前院長張照勤、教務長吳宗明、前研發長周濟眾、獸醫系主任陳鵬文等人共同啟動大動物產科及繁殖障礙模擬教學系統。

獸醫學院指出，這套教具包含三個模擬系統。一是牛隻難產模擬系統：可在母牛子宮內放置一小牛，可任意模擬難產位置，讓學生可隨時練習，精進母牛難產時的助產技術。

二是牛隻直腸檢查模擬系統：可在骨盤腔內放置正常子宮卵巢，或者懷孕45天、60天、90天等懷孕子宮，讓學生練習手指觸感尋找相關器官。減少初學者在母牛直腸內漫長的練習，所造成動物的不適感，甚至避免直腸破裂動物死亡的可能危險。三是牛隻乳房模擬系統：可讓學生學習正確的採乳方式，熟悉牛乳生產常見的乳房炎診療。

獸醫系主任陳鵬文表示，世界動物衛生組織（OIE）規範Day ONE competences是現今獸醫臨床教育的目標，學生需實際不斷進行臨床技術訓練，但基於動物福利與人道考量，初學者應盡量避免以實際動物練習診療技術，因此，提供學生臨床模擬教具有急迫的必要性。

前任獸醫學院院長張照勤曾至法國里昂大學參訪，該校使用牛隻模型進行教學，回國後即建議可採購運用，在學校及學院的大力補助下，興大獸醫學系添購此設備，未來除提供學生課程操作外，所有產科助產以及繁殖障礙診療之技術，皆可由老師示範及錄影，置於校內iLearning教學平台，提供跨校遠距教學，或校內跨系學生自主學習的教材，達到多方線上學習之效。

陳鵬文指出，農場經濟動物醫療向為興大獸醫之特色，台灣酪農業發展也因市場乳品多元的需求而歷久不衰，但台灣乳牛淘汰最高的原因即為繁殖障礙。

興大獸醫系培養學生從大三開始接觸產科及繁殖障礙學，大五時完整學習診療實習的實務經驗，目前國內獸醫領域尚未有學校用這套模擬教具協助教學，興大率全國先引進採用，有助學生臨床技術之提升，也讓國內大動物診療之教育訓練更為完整而紮實。

中興大學獸醫學院獨步全台，由加拿大引進一套真實等比的乳牛模擬教具，有助學生模擬臨床醫療業務。圖／興大提供
中興大學獸醫學院獨步全台，由加拿大引進一套真實等比的乳牛模擬教具，有助學生模擬臨床醫療業務。圖／興大提供
興大獸醫學系主任陳翵文（左）示範乳牛接生。圖／興大提供
興大獸醫學系主任陳翵文（左）示範乳牛接生。圖／興大提供
興大校長薛富盛（左二）、獸醫學系主任陳翵文（左三）、獸醫學院院長陳德勛（右三）等人共同啟用大動物產科及繁殖障礙模擬教學系統。圖／興大提供
興大校長薛富盛（左二）、獸醫學系主任陳翵文（左三）、獸醫學院院長陳德勛（右三）等人共同啟用大動物產科及繁殖障礙模擬教學系統。圖／興大提供

獸醫 醫學院 子宮

延伸閱讀

鹿港燈區搶先曝光 蒲公英、乳牛家族還有情人打卡區

親子景點+1！台中綠川改善興大段近完工 復興園道「水淨樂園」啟用

靈長類指紋當靈感 興大材料系開發新穎仿生材料

中興大學用漫畫寫校史 連載出書帶興大人走時光隧道

相關新聞

小心「小鹿亂撞」！彰化八卦山139線撞鹿風險又提高了

彰化縣男子張俊傑昨天凌晨駕車行經彰化八卦山縣道139線20.99K處，突然看到黑影橫過馬路，嚇了一大跳，停車細看，原來過...

食不露白！避免櫻花季猴亂 武陵組巡護隊驅猴勸導遊客

因應武陵地區櫻花季即將到來，為避免台灣獼猴滋擾遊客，造成人猴衝突事件頻傳，東勢林區管理處與武陵地區各單位於1月25日至2...

南投旅宿業聞疫色變 本土確診影響民眾春節出遊意願

新冠疫情不明朗，讓遊樂區業者面臨經營上的困難，每天都擔心是否有本土病例發生，全國溫泉觀光協會理事長李吉田表示，因為民眾一...

台中烏日櫻花季8日登場！10種櫻花陪遊客浪漫過年

台中市烏日區溪尾里有著名的洲府枝垂櫻盛開一整片粉紅花海盛況，是「櫻粉」必追的知名賞櫻熱點，芬園花卉生產休憩園區園主張洲府...

好逼真！興大獸醫系引進真實等比模擬乳牛助臨床教學

中興大學獸醫學院獨步全台，從加拿大引進一套真實等比的乳牛模擬教具，內含懷孕擬生產小牛，可模擬各種難產姿勢與產道觸診，學生...

台中東勢自辦重劃地主要求市府協調 地政局：依法尊重

台中市東勢區下新庄自辦市地重劃區屬都市計畫整體開發地區，完成土地分配結果公告，但李姓地主有異議，要求地政局介入協調，昨深...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。