台中東勢自辦重劃地主要求市府協調 地政局：依法尊重

台中市東勢區下新庄自辦市地重劃區屬都市計畫整體開發地區，完成土地分配結果公告，但李姓地主有異議，要求地政局介入協調，昨深夜10幾人到地政局聲援抗議 ，警方強制驅離。地政局表示，自辦重劃區土地屬私權爭議，依規須由重劃會與異議人協調，目前此案已訴請地方法院調解中。

土地正義行動聯盟聲援，現行的重劃制度沒有退場機制，只要有大批人頭戶，即可啟動重劃門檻，導致各地重劃爭議頻傳。2名東勢區地主的土地被劃入下新庄重劃範圍，等自辦重劃程序完備後恐面臨強制拆除，受害李姓地主控訴：被土地開發商告上法院要求調解，只能向監察院陳情、尋求各界聲援，籲請台中市長盧秀燕「出來面對」。

地政局說明，東勢區下新庄自辦市地重劃區屬2007年都市計畫主要計畫發布實施的整體開發區，原是文小1學校用地，應另擬細部計畫並提供35%公共設施用地。2015年6月發布實施細部計畫內容，以自辦市地重劃方式開發，此區內各項重劃作業，經法令審查無違誤，重劃區公共工程已完成驗收並在2018年8月由各工程主管機關接管，區內土地總筆數68筆，完成登記交地土地63筆，達92.6%，目前僅李姓地主仍有異議。

李姓地主2007年間取得土地，依都市計畫規定以自辦重劃辦理，但表達不願參加重劃，並在土地分配結果公告時提出異議，依據獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法規定，土地分配異議協調屬理事會權責，重劃區部分理事代表在2019年6月邀李姓地主協調並獲共識，事後李姓地主認為該協調會議並未合法，主張無效。

市府除發文要求重劃會再與李姓地主協商外，對於台灣土地正義行動聯盟成員指出地政局去年12月10日前再要求重劃會召開協調會一事，已依訴求於12月2日請重劃會召開協調會，但重劃會回函說明因故未能在期限內邀集各理事召開會議，已向地方法院訴請土地分配爭議調解，市府基於依法原則「表示尊重。」

地政局指出，台灣土地正義行動聯盟成員昨偕同地主表達訴求，為避免影響洽公民眾及辦公室同仁辦公，安排會議室進行會談，但沒有滿意結論，警察單位勸離。

地政局呼籲民眾應循正當程序及方式，自辦重劃依司法見解屬私權爭議，該案已經重劃會訴求司法機關進行土地分配爭議調解，市府尊重司法並將依法辦理後續事宜。