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解決溪頭春節連假塞車 南投縣祭出疏導分流措施
南投縣警局為改善連續假期溪頭必塞車問題，首次公布春節連假停車滿場分流交通疏導措施，自2月10日至2月16日止為期7天，溪頭因長期停車空間不足導致塞車情形，車流絡繹不絕致居民怨聲載道，於每日車流量最大的上午時段9至12時實施滿場措施交通管制，規畫所有車流均由統一由新大門進入，米堤街出方式，化解部分車潮。
南投縣警局表示，經統計近兩年全年停車場滿場塞車日數平均高達59天，均集中於假日及連續假期，不得規畫首度實施溪頭滿場分流管制措施，努力維持主線道交通順暢，避免車流排隊等候停車位，導致151線定點在車道上，損及遊客的遊興。
交通隊分析溪頭停車位易滿場原因，是由於溪頭本身停車空間有限，大小型車位僅1300格位，停車場滿則排隊車流延伸聯外道路投151線，導致車流綿延回堵，決定於主要及重要路口規畫交通疏導崗外，春節連假期間，避免進出車流交織及加快進出場的車流速度，並會在溪頭、杉林溪公路設置路口管制點，停車場滿後，便強制指引車流往杉林溪方向旅遊，遊客亦可選擇由迴轉點下山往其他景點旅遊。
南投縣警局指出，管制啟動時，除居民住戶、員工、房客、遊覽車、公車或依公務執行車輛外，禁止於投151線車輛暫停排隊入場，同時協調縣府工務處及竹山分局等相關單位，於投151線重要路口如鹿谷國小前、和雅路口、鹿谷農會、愛鄉路口等處設置停車場資訊分流改道指示牌，請民眾改道至他處，如小半天石馬公園、鳳凰谷鳥園、德興瀑布等地旅遊。
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