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中捷列車完成新軸心安裝 4日正線運轉測試

中央社 / 台中3日電

台中捷運綠線列車因聯結器軸心斷裂而暫停試營運，台中捷運公司今天表示，已完成18列車新軸心安裝，4日進行正線運轉測試後，將擇一列車於17日起進行全線載重測試。

台中捷運綠線列車因為聯結器軸心斷裂而暫停試營運，全車隊18列車進行聯結器新軸心安裝及檢測作業，中捷指出，第2批新軸心檢測報告已出爐，降伏強度、抗拉強度及硬度均符合設計標準。

中捷公司進一步說明，捷運綠線新軸心分2批運抵北屯機廠後，施工單位台北市政府捷運工程局、車輛原廠川崎重工各抽測1支，分別送SGS（台灣檢驗科技股份有限公司）、金屬工業研究發展中心檢測，2日第2批軸心的檢測報告出爐，降伏強度、抗拉強度及硬度與第1批均符合設計標準。

對於新軸心測試進度，台中捷運公司董事長林志盈表示，新軸心安裝作業已如期於2日全數完成，正線300公里運轉測試將於4日完成，較原定時程提前，接著將擇一列車以沙包模擬滿載536人情況進行載重測試，預計8、9日先進行上下坡牽引及煞車測試，17、18日則完成全線500公里持續運轉測試。

林志盈指出，根據川崎重工調查報告，舊軸心因垂直運動不平順，造成應力集中而斷裂，川崎重工為確實了解新軸心垂直運動及水平運動是否平順，這次載重測試特別在聯結器加裝監視設備，即時傳輸聯結器運動影像。

林志盈說，北市府及中市府已分別成立審查委員會，台中市政府捷運故障審查委員會日前召開第3次會議，要求北捷局儘快提出調查報告送審；而所有檢測報告及測試資料均將送中市府委員會審查，委員會確認安全無虞後，中捷公司才會報請中市府決定何時恢復試營運。

台中捷運 北市

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