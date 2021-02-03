快訊

洽談新冠國際疫苗廠不只已上市3家 另3家名單再曝光

2021年全球各大預言總整理：疫情何時停、災禍會來嗎？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

小心「小鹿亂撞」！彰化八卦山139線撞鹿風險又提高了

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣男子張俊傑昨天凌晨駕車行經彰化八卦山縣道139線20.99K處，突然看到黑影橫過馬路，嚇了一大跳，停車細看，原來過馬路的是一頭水鹿。照片／張俊傑提供
彰化縣男子張俊傑昨天凌晨駕車行經彰化八卦山縣道139線20.99K處，突然看到黑影橫過馬路，嚇了一大跳，停車細看，原來過馬路的是一頭水鹿。照片／張俊傑提供

彰化縣男子張俊傑昨天凌晨駕車行經彰化八卦山縣道139線20.99K處，突然看到黑影橫過馬路，嚇了一大跳，停車細看，原來過馬路的是一頭水鹿，在互相對看幾眼後，水鹿就下了山坡，消失在黑暗中。由於139線類似出現水鹿蹤跡多起，為避免行車危險，警方將建議工務單位設置「小心有鹿」標識，提醒用路人。 　

彰化縣道139線以重機、超跑競飆及車禍事件「惡名昭彰」，加上流浪犬多，人車經過都會特別留意，而最近幾年，常有駕駛人在139線發現水鹿行蹤，還有人稱一次看到3頭大小鹿。

上月15日下午，與139線同一帶的彰化東外環（台74甲線），才有一頭橫越馬路的水鹿，接連被2輛汽車與1輛機車因閃避不及而撞上，水鹿當場死亡，其中一輛機車人車倒地，騎士全身多處挫傷，顯見八卦山脈有一定的水鹿族群。

張俊傑昨天在臉書PO出遇到水鹿過馬路的影片，他說，昨天凌晨想到山上散散心，在沿著139線往芬園方向行駛時，約凌晨0時34分抵達20.99K處時，由於前方正是全縣績效第三名測速桿，就自動放慢速度，突然看見有團黑影橫越馬路，他嚇了大跳，在接近用燈光照射，才發現是頭水鹿，而這頭水鹿似乎也不驚慌，在對看幾眼後，慢慢走下山坡，消失在黑暗中。張在PO文後，網友都十分羨慕，還問他是否「小鹿亂撞」？

八卦山區出現水鹿蹤跡有越來越多情形，已經危及用路人及水鹿的安全，彰化縣警察局交通隊長林世明說，會與縣府工務處討論，研議設置「小心有鹿」告示牌，提醒用路人小心駕駛。

八卦山脈的水鹿族群如何形成，說法不一，彰化縣動物防疫所長董孟治說，八卦山脈早年即有養鹿場，卻在921大地震之後，由飼養農場跑出來的，多年來已經在山區自然繁殖；另有說法是當年鹿結核病爆發，農政機關下了撲殺令，但飼主狠不下心，就把水鹿全放出來，慢慢形成族群。

彰化縣男子張俊傑昨天凌晨駕車行經彰化八卦山縣道139線20.99K處，突然看到黑影橫過馬路，嚇了一大跳，停車細看，原來過馬路的是一頭水鹿。照片／張俊傑提供
彰化縣男子張俊傑昨天凌晨駕車行經彰化八卦山縣道139線20.99K處，突然看到黑影橫過馬路，嚇了一大跳，停車細看，原來過馬路的是一頭水鹿。照片／張俊傑提供
彰化縣男子張俊傑昨天凌晨駕車行經彰化八卦山縣道139線20.99K處，突然看到黑影橫過馬路，嚇了一大跳，停車細看，原來過馬路的是一頭水鹿。照片／張俊傑提供
彰化縣男子張俊傑昨天凌晨駕車行經彰化八卦山縣道139線20.99K處，突然看到黑影橫過馬路，嚇了一大跳，停車細看，原來過馬路的是一頭水鹿。照片／張俊傑提供
彰化縣男子張俊傑昨天凌晨駕車行經彰化八卦山縣道139線20.99K處，突然看到黑影橫過馬路，嚇了一大跳，停車細看，原來過馬路的是一頭水鹿。照片／張俊傑提供
彰化縣男子張俊傑昨天凌晨駕車行經彰化八卦山縣道139線20.99K處，突然看到黑影橫過馬路，嚇了一大跳，停車細看，原來過馬路的是一頭水鹿。照片／張俊傑提供
彰化縣男子張俊傑昨天凌晨駕車行經彰化八卦山縣道139線20.99K處，突然看到黑影橫過馬路，嚇了一大跳，停車細看，原來過馬路的是一頭水鹿。照片／張俊傑提供
彰化縣男子張俊傑昨天凌晨駕車行經彰化八卦山縣道139線20.99K處，突然看到黑影橫過馬路，嚇了一大跳，停車細看，原來過馬路的是一頭水鹿。照片／張俊傑提供

延伸閱讀

用暗號聊天有鬼？老公揪友去彰化「7」 人妻求解恐綠光罩頂

影／春節何處去？彰化8公頃美麗花海招手來走春

外籍看護進不來！被照顧者申請長照2.0、機構入住增

彰化縣府設公益平台 媒合民間組織為弱勢修繕

相關新聞

食不露白！避免櫻花季猴亂 武陵組巡護隊驅猴勸導遊客

因應武陵地區櫻花季即將到來，為避免台灣獼猴滋擾遊客，造成人猴衝突事件頻傳，東勢林區管理處與武陵地區各單位於1月25日至2...

南投旅宿業聞疫色變 本土確診影響民眾春節出遊意願

新冠疫情不明朗，讓遊樂區業者面臨經營上的困難，每天都擔心是否有本土病例發生，全國溫泉觀光協會理事長李吉田表示，因為民眾一...

台中烏日櫻花季8日登場！10種櫻花陪遊客浪漫過年

台中市烏日區溪尾里有著名的洲府枝垂櫻盛開一整片粉紅花海盛況，是「櫻粉」必追的知名賞櫻熱點，芬園花卉生產休憩園區園主張洲府...

櫻花炸裂奧萬大！紅色浪漫霸山頭 春節前正美

國內氣溫回暖，南投縣信義、埔里等地櫻花相繼盛放，奧萬大群櫻更如炸裂般霸占櫻樹梢鮮豔綻放，已進入最佳觀賞期，預計能美到春節...

解決溪頭春節連假塞車 南投縣祭出疏導分流措施

南投縣警局為改善連續假期溪頭必塞車問題，首次公布春節連假停車滿場分流交通疏導措施，自2月10日至2月16日止為期7天，溪...

小心「小鹿亂撞」！彰化八卦山139線撞鹿風險又提高了

彰化縣男子張俊傑昨天凌晨駕車行經彰化八卦山縣道139線20.99K處，突然看到黑影橫過馬路，嚇了一大跳，停車細看，原來過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。