小心「小鹿亂撞」！彰化八卦山139線撞鹿風險又提高了

彰化縣男子張俊傑昨天凌晨駕車行經彰化八卦山縣道139線20.99K處，突然看到黑影橫過馬路，嚇了一大跳，停車細看，原來過馬路的是一頭水鹿，在互相對看幾眼後，水鹿就下了山坡，消失在黑暗中。由於139線類似出現水鹿蹤跡多起，為避免行車危險，警方將建議工務單位設置「小心有鹿」標識，提醒用路人。

彰化縣道139線以重機、超跑競飆及車禍事件「惡名昭彰」，加上流浪犬多，人車經過都會特別留意，而最近幾年，常有駕駛人在139線發現水鹿行蹤，還有人稱一次看到3頭大小鹿。

上月15日下午，與139線同一帶的彰化東外環（台74甲線），才有一頭橫越馬路的水鹿，接連被2輛汽車與1輛機車因閃避不及而撞上，水鹿當場死亡，其中一輛機車人車倒地，騎士全身多處挫傷，顯見八卦山脈有一定的水鹿族群。

張俊傑昨天在臉書PO出遇到水鹿過馬路的影片，他說，昨天凌晨想到山上散散心，在沿著139線往芬園方向行駛時，約凌晨0時34分抵達20.99K處時，由於前方正是全縣績效第三名測速桿，就自動放慢速度，突然看見有團黑影橫越馬路，他嚇了大跳，在接近用燈光照射，才發現是頭水鹿，而這頭水鹿似乎也不驚慌，在對看幾眼後，慢慢走下山坡，消失在黑暗中。張在PO文後，網友都十分羨慕，還問他是否「小鹿亂撞」？

八卦山區出現水鹿蹤跡有越來越多情形，已經危及用路人及水鹿的安全，彰化縣警察局交通隊長林世明說，會與縣府工務處討論，研議設置「小心有鹿」告示牌，提醒用路人小心駕駛。