快訊

洽談新冠國際疫苗廠不只已上市3家 另3家名單再曝光

2021年全球各大預言總整理：疫情何時停、災禍會來嗎？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南投旅宿業聞疫色變 本土確診影響民眾春節出遊意願

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
擔心疫情受本土案例拖累，南投民宿旅館遊樂區業者表示，春節連續假期可能採取人流管制。記者黑中亮／攝影
擔心疫情受本土案例拖累，南投民宿旅館遊樂區業者表示，春節連續假期可能採取人流管制。記者黑中亮／攝影

新冠疫情不明朗，讓遊樂區業者面臨經營上的困難，每天都擔心是否有本土病例發生，全國溫泉觀光協會理事長李吉田表示，因為民眾一聽到有本土案例，就會害怕出遊走春，退房是其次，連觀光局對遊樂區、風景區，都設有人數限制，停車場車位達50%，就要管控車輛進入。

李吉田說，2021的春節假期實在不容樂觀！以泰雅渡假村為例，春節四天共1200間房，現在就退了100多間，隨著春節連假即將到來，一方面害怕再有疫情出現，入園門票下殺199元，另一方面就是祭出住房最高半價的優惠方案，希望留住遊客，也讓損失減到最低。

九族文化村每年春節過後是賞櫻花的季節，經理黃瑞奇指出，每天上萬人入園是高峰期，今年交通部觀光局有意將主題樂園入園數，以1萬5000人的最大承載量五成，設為防疫安全遊客承載量，因此會配合中央防疫指揮中心進行人數管控；而溪頭今年增設入園停車位，化解車廟外，是否配合中央限制人流尚在討論中。

南投縣觀光產業聯盟理事長魏振宇指出，受疫情影響，跟去年相比是下降的，約有30％的退訂房，業者一致反映，今年若是疫情沒有控制住，絕對會再次重創觀光，以清境、日月潭及溪頭等地的旅館同業來說，退房大約1至2成，且訂房也沒有像往年那麼熱絡，讓價格正往下修正。

日月潭民宿業者張心盈說，「每當新聞報導一出現本土型感染，訂房資訊就會更新一輪，詢問、取消、改期、退訂不斷⋯，反覆訂進訂出，根本要不到訂金，而新進的訂單速度不快，遞補狀態不強，買氣冷淡讓大家都很不樂觀。

擔心疫情受本土案例拖累，南投民宿旅館遊樂區業者表示，春節連續假期可能採取人流管制。記者黑中亮／攝影
擔心疫情受本土案例拖累，南投民宿旅館遊樂區業者表示，春節連續假期可能採取人流管制。記者黑中亮／攝影
擔心疫情受本土案例拖累，南投民宿旅館遊樂區業者表示，春節連續假期已有退訂房情況發生。圖／業者提供
擔心疫情受本土案例拖累，南投民宿旅館遊樂區業者表示，春節連續假期已有退訂房情況發生。圖／業者提供
擔心疫情受本土案例拖累，南投民宿旅館遊樂區業者表示，春節連續假期已有退訂房情況發生。記者黑中亮／攝影
擔心疫情受本土案例拖累，南投民宿旅館遊樂區業者表示，春節連續假期已有退訂房情況發生。記者黑中亮／攝影
擔心疫情受本土案例拖累，南投民宿旅館遊樂區業者表示，春節連續假期已有退訂房情況發生。記者黑中亮／攝影
擔心疫情受本土案例拖累，南投民宿旅館遊樂區業者表示，春節連續假期已有退訂房情況發生。記者黑中亮／攝影

疫情 春節 訂房

延伸閱讀

華山基金會助南投千名弱勢老人 助老經費還缺三成

疫情升溫 侯友宜春節行程改視察防疫為主

助東海岸民眾春節返鄉 客運增班接駁台鐵紅眼列車

顧防疫！台南推線上採購平台 辦年貨、買年菜、挺醫護

相關新聞

食不露白！避免櫻花季猴亂 武陵組巡護隊驅猴勸導遊客

因應武陵地區櫻花季即將到來，為避免台灣獼猴滋擾遊客，造成人猴衝突事件頻傳，東勢林區管理處與武陵地區各單位於1月25日至2...

南投旅宿業聞疫色變 本土確診影響民眾春節出遊意願

新冠疫情不明朗，讓遊樂區業者面臨經營上的困難，每天都擔心是否有本土病例發生，全國溫泉觀光協會理事長李吉田表示，因為民眾一...

台中烏日櫻花季8日登場！10種櫻花陪遊客浪漫過年

台中市烏日區溪尾里有著名的洲府枝垂櫻盛開一整片粉紅花海盛況，是「櫻粉」必追的知名賞櫻熱點，芬園花卉生產休憩園區園主張洲府...

櫻花炸裂奧萬大！紅色浪漫霸山頭 春節前正美

國內氣溫回暖，南投縣信義、埔里等地櫻花相繼盛放，奧萬大群櫻更如炸裂般霸占櫻樹梢鮮豔綻放，已進入最佳觀賞期，預計能美到春節...

解決溪頭春節連假塞車 南投縣祭出疏導分流措施

南投縣警局為改善連續假期溪頭必塞車問題，首次公布春節連假停車滿場分流交通疏導措施，自2月10日至2月16日止為期7天，溪...

小心「小鹿亂撞」！彰化八卦山139線撞鹿風險又提高了

彰化縣男子張俊傑昨天凌晨駕車行經彰化八卦山縣道139線20.99K處，突然看到黑影橫過馬路，嚇了一大跳，停車細看，原來過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。