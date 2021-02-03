南投旅宿業聞疫色變 本土確診影響民眾春節出遊意願

新冠疫情不明朗，讓遊樂區業者面臨經營上的困難，每天都擔心是否有本土病例發生，全國溫泉觀光協會理事長李吉田表示，因為民眾一聽到有本土案例，就會害怕出遊走春，退房是其次，連觀光局對遊樂區、風景區，都設有人數限制，停車場車位達50%，就要管控車輛進入。

李吉田說，2021的春節假期實在不容樂觀！以泰雅渡假村為例，春節四天共1200間房，現在就退了100多間，隨著春節連假即將到來，一方面害怕再有疫情出現，入園門票下殺199元，另一方面就是祭出住房最高半價的優惠方案，希望留住遊客，也讓損失減到最低。

九族文化村每年春節過後是賞櫻花的季節，經理黃瑞奇指出，每天上萬人入園是高峰期，今年交通部觀光局有意將主題樂園入園數，以1萬5000人的最大承載量五成，設為防疫安全遊客承載量，因此會配合中央防疫指揮中心進行人數管控；而溪頭今年增設入園停車位，化解車廟外，是否配合中央限制人流尚在討論中。

南投縣觀光產業聯盟理事長魏振宇指出，受疫情影響，跟去年相比是下降的，約有30％的退訂房，業者一致反映，今年若是疫情沒有控制住，絕對會再次重創觀光，以清境、日月潭及溪頭等地的旅館同業來說，退房大約1至2成，且訂房也沒有像往年那麼熱絡，讓價格正往下修正。