聽新聞
test
0:00 / 0:00
南投旅宿業聞疫色變 本土確診影響民眾春節出遊意願
新冠疫情不明朗，讓遊樂區業者面臨經營上的困難，每天都擔心是否有本土病例發生，全國溫泉觀光協會理事長李吉田表示，因為民眾一聽到有本土案例，就會害怕出遊走春，退房是其次，連觀光局對遊樂區、風景區，都設有人數限制，停車場車位達50%，就要管控車輛進入。
李吉田說，2021的春節假期實在不容樂觀！以泰雅渡假村為例，春節四天共1200間房，現在就退了100多間，隨著春節連假即將到來，一方面害怕再有疫情出現，入園門票下殺199元，另一方面就是祭出住房最高半價的優惠方案，希望留住遊客，也讓損失減到最低。
九族文化村每年春節過後是賞櫻花的季節，經理黃瑞奇指出，每天上萬人入園是高峰期，今年交通部觀光局有意將主題樂園入園數，以1萬5000人的最大承載量五成，設為防疫安全遊客承載量，因此會配合中央防疫指揮中心進行人數管控；而溪頭今年增設入園停車位，化解車廟外，是否配合中央限制人流尚在討論中。
南投縣觀光產業聯盟理事長魏振宇指出，受疫情影響，跟去年相比是下降的，約有30％的退訂房，業者一致反映，今年若是疫情沒有控制住，絕對會再次重創觀光，以清境、日月潭及溪頭等地的旅館同業來說，退房大約1至2成，且訂房也沒有像往年那麼熱絡，讓價格正往下修正。
日月潭民宿業者張心盈說，「每當新聞報導一出現本土型感染，訂房資訊就會更新一輪，詢問、取消、改期、退訂不斷⋯，反覆訂進訂出，根本要不到訂金，而新進的訂單速度不快，遞補狀態不強，買氣冷淡讓大家都很不樂觀。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言