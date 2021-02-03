台中市議長張清照服務處送春聯 書法家現場揮毫
台中市議長張清照今天在清水服務處舉辦揮毫送春聯活動，由張清照親自開筆，為活動揭開序幕，10位書法老師當場揮毫，民眾排隊領春聯，氣氛熱鬧。
張清照是清水生活美學協會理事長，致力推廣傳統文化，每年在春節前夕，邀請知名書法老師當場揮毫送春聯，今年的活動不同於以往，由張清照先露一手，親自開筆，認真書寫了一個「牛」字，祝福大家都能「牛」轉乾坤好運到。
70多歲的蔡姓男子早上8點排隊，他說這是第一次來領春聯，沾沾喜氣，感覺很開心；一位高中一年級的洪姓學生也在現場排隊，他說現在放寒假，有空閒時間幫媽媽來排隊領春聯；今年的活動另外加碼抽獎，由張清照抽出6位幸運兒，分別拿到知名畫家親筆作畫的紅包袋。
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