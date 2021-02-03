華山基金會助南投千名弱勢老人 助老經費還缺三成

華山基金會在南投地區服務近1000名弱勢獨居老人，距春節僅剩一周，孤老經費募集尚缺3成，盼各界支持，幫助弱勢孤老過好年。

華山基金會表示，台灣新冠肺炎疫情嚴峻，南投縣許多社區照顧關懷據點、老人共餐及年前為弱勢籌辦的圍爐辦桌都只能喊停，老人家獨自過年，更顯得孤單無助。

為了讓老人家感受溫暖，最近發動義工工，幫助長輩除舊佈新貼春聯，贈送春節年菜，香腸、香菇、麵線、年糕等適合長輩口味的應景年菜，搭配春聯、元宵、義工手作多功能保暖套共10樣，象徵新的一年十全十美。

配合政府防疫政策，發送年菜時，服務人員及義工皆做好防疫工作，訪視前先電話關心長輩身體狀況，進出全程配戴口罩，做好手部清潔，並教導防疫措施。

集集鎮長陳紀衡響應捐助年菜活動，並隨同送年菜至孤老家中，長輩看到社工和陳紀衡相當開心，李阿嬤說：「看到大家這麼關心，我也感覺到生命充滿了希望」。