因應防疫 「花在彰化」15年來首度不提供接駁車

名列交通部春節十大旅遊景點的彰化縣「花在彰化」活動今年因防疫管制，不僅將採實名制入園，入園應配戴口罩，舉辦15年來也首度不提供交通接駁服務，遊客得自行開車前往，現場也進行交通管制。

彰化縣政府在溪州公園舉辦的春節重頭戲「花在彰化」將從大年初一起2月12到3月1日舉辦，民眾可以上午9時到下午5時入園，雖因配合防疫開閉幕及動態活動均取消，但占地廣達21公頃的溪州公園內仍佈置各項花卉，還有主題館內建置濃厚異國風情的花卉佈置。

「花在彰化」2018年因規劃夜間遊園，春節旅遊人次衝上123萬人次，去年農曆年剛爆發新冠肺炎疫情，旅遊雖受波及，但去年也有86萬旅遊人次，由於「花在彰化」是寬廣的戶外場地，為了讓民眾仍可以到戶外走春賞花，縣府今年仍佈置美麗的會場開放參觀。

不過也首度不提供交通接駁車，配合交通管制的彰化縣北斗警分局表示，民眾自行開車前往可將車子停放在溪州公園旁附設停車場，或停於俊智路「台糖停車場」，以步行方式入園。

以往到溪州公園走春賞花的民眾也常會順遊附近田尾鄉公路花園、北斗鎮中華路美食、埤頭鄉台灣榖堡等景點，春節期間會湧入車潮，警方也將進行彈性交通管制，包括「2021花在彰化」溪州公園中央路三段(俊仁路口往南至溪埔路口間)禁止停車並設置人車分道；園區停車場入口高鐵橋下、中央、俊仁路口、俊智路台糖停車場均規劃警力，視狀況彈性管制入園車輛。