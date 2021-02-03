食不露白！避免櫻花季猴亂 武陵組巡護隊驅猴勸導遊客

因應武陵地區櫻花季即將到來，為避免台灣獼猴滋擾遊客，造成人猴衝突事件頻傳，東勢林區管理處與武陵地區各單位於1月25日至29日舉辦「武陵地區人猴衝突巡護周」，聯合進行驅猴巡護工作，共驅離524隻次的台灣獼猴，驅離的猴群數從一開始每日17群到最後9群，逐日下降，顯示密集的聯合驅猴成效顯著；並宣導遊客應妥善收好食物、勿餵食野生動物，以免獼猴靠近人群搶食，掃了賞櫻的興致。

武陵地區為台灣著名旅遊勝地，更是台灣民眾賞櫻時的第一首選，但近年隨著遊客及觀光人口數量增加，也讓台灣獼猴為了覓食群聚在武陵地區，獼猴搶奪遊客食物、竊取露營區食材、翻取垃圾桶等情況時有所聞。

東勢林管處與雪霸國家公園管理處、武陵農場、富野渡假村等聯合組成「武陵地區人猴衝突巡護隊」，巡護武陵地區各人猴衝突熱點，以不傷害猴群的漆彈槍威嚇靠近遊客意圖搶食的猴群，減少人猴衝突事件發生。除驅猴行動外，巡護隊若遇到遊客有餵食獼猴的動作或對驅猴行動有疑慮時，也會主動說明不餵食野生動物的原因，也說明漆彈槍驅猴的安全性與目的，減少民眾疑慮。

為加強驅猴巡護行動效果，東勢林管處特委託靜宜大學林良恭教授團隊，於1月25日至29日一連5天舉辦「武陵地區人猴衝突巡護周」的聯合驅猴行動，廣邀武陵地區各單位共44人參與，在同一時間各小隊分頭並行聯合驅趕獼猴回森林，以免猴群被驅趕時只是在不同區域來回移動。此次共驅離524隻次的台灣獼猴，驅離的猴群數從一開始每日17群到最後9群，逐日下降，顯示密集的聯合驅猴成效顯著。

同時，東勢林管處也在武陵山莊架設與林良恭團隊合作研發的防猴垃圾桶，讓獼猴無法翻取垃圾取食，減少獼猴群聚在垃圾桶附近；在各遊憩場所也播放與知名生態youtuber熱血阿傑合作的宣導影片及提供宣導摺頁，讓民眾更能了解減少人猴衝突事件發生的方式。