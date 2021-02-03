台中烏日櫻花季8日登場！10種櫻花陪遊客浪漫過年

台中市烏日區溪尾里有著名的洲府枝垂櫻盛開一整片粉紅花海盛況，是「櫻粉」必追的知名賞櫻熱點，芬園花卉生產休憩園區園主張洲府說，今年的櫻花季將於本月8日登場，園區內包括洲府枝垂櫻等10種櫻花預計農曆新年盛開迎春，陪遊客過年，花季將延續到三月底。

台中市警局烏日分局提醒遊客，每年烏日櫻花季吸引大批遊客，由於台中環中路九段溪尾大橋左轉慶光路，路幅較窄，車輛會車需禮讓；周邊道路有畫設紅線，警方在花季期間會加強巡邏，適時交通紓導，並提供為民服務，建議開車的遊客可由國道三號高速公路草屯交流道下，選擇芬園方向前往較為順暢。

芬園花卉生產休憩園區位於溪尾里慶光路12-12號，張洲府為神農獎得主，有「櫻花張」美譽，台灣常見櫻花枝條多為橫生或縱生，張洲府以台灣早櫻與日本染井吉野櫻培育出洲府枝垂櫻，花樹形特殊，且平地也能長得好，大量栽培種植，讓台灣民眾也能一睹枝垂櫻丰采。

張洲府說，園區內栽培的櫻花、梅花、李花、桃花等苗木共10多萬棵，開放6甲地，目前慶光路夾道的鴛鴦梅盛開，如點點白雪，十分壯觀；緊接著登場園區內上萬株櫻花，由於去年沒颱風，加上前陣子寒流，預計今年櫻花在過年期間盛開。

他指出，目前園區入口處生態景觀湖畔、洲府枝垂櫻步道、河津櫻等櫻花步道的櫻花含苞待放，過年賞櫻期有台灣山櫻、大寒櫻、洲府枝垂櫻、河津櫻、八重櫻、福爾摩沙櫻、染井吉野櫻、大漁櫻、富士櫻、大島櫻等10種櫻花迎賓。