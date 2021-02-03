快訊

趙少康今重回國民黨 江啟臣將發中評委資格

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中烏日櫻花季8日登場！10種櫻花陪遊客浪漫過年

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中市烏日區溪尾里「芬園花卉生產休憩園區」櫻花季8日登場，目前園區內河津櫻等櫻花步道已有櫻花綻放。記者趙容萱／攝影
台中市烏日區溪尾里「芬園花卉生產休憩園區」櫻花季8日登場，目前園區內河津櫻等櫻花步道已有櫻花綻放。記者趙容萱／攝影

台中市烏日區溪尾里有著名的洲府枝垂櫻盛開一整片粉紅花海盛況，是「櫻粉」必追的知名賞櫻熱點，芬園花卉生產休憩園區園主張洲府說，今年的櫻花季將於本月8日登場，園區內包括洲府枝垂櫻等10種櫻花預計農曆新年盛開迎春，陪遊客過年，花季將延續到三月底。

台中市警局烏日分局提醒遊客，每年烏日櫻花季吸引大批遊客，由於台中環中路九段溪尾大橋左轉慶光路，路幅較窄，車輛會車需禮讓；周邊道路有畫設紅線，警方在花季期間會加強巡邏，適時交通紓導，並提供為民服務，建議開車的遊客可由國道三號高速公路草屯交流道下，選擇芬園方向前往較為順暢。

芬園花卉生產休憩園區位於溪尾里慶光路12-12號，張洲府為神農獎得主，有「櫻花張」美譽，台灣常見櫻花枝條多為橫生或縱生，張洲府以台灣早櫻與日本染井吉野櫻培育出洲府枝垂櫻，花樹形特殊，且平地也能長得好，大量栽培種植，讓台灣民眾也能一睹枝垂櫻丰采。

張洲府說，園區內栽培的櫻花、梅花、李花、桃花等苗木共10多萬棵，開放6甲地，目前慶光路夾道的鴛鴦梅盛開，如點點白雪，十分壯觀；緊接著登場園區內上萬株櫻花，由於去年沒颱風，加上前陣子寒流，預計今年櫻花在過年期間盛開。

他指出，目前園區入口處生態景觀湖畔、洲府枝垂櫻步道、河津櫻等櫻花步道的櫻花含苞待放，過年賞櫻期有台灣山櫻、大寒櫻、洲府枝垂櫻、河津櫻、八重櫻、福爾摩沙櫻、染井吉野櫻、大漁櫻、富士櫻、大島櫻等10種櫻花迎賓。

張洲府說明，今年的櫻花季將於本月8日上午8時登場，入園門票每人100元，櫻花季首日準備500盆草莓苗，要贈送給前500名遊客，配合防疫政策，園區定期消毒，遊客進入園區配戴口罩，並量測體溫。

台中市烏日區溪尾里「芬園花卉生產休憩園區」櫻花季8日登場，目前園區內河津櫻等櫻花步道已有櫻花綻放。記者趙容萱／攝影
台中市烏日區溪尾里「芬園花卉生產休憩園區」櫻花季8日登場，目前園區內河津櫻等櫻花步道已有櫻花綻放。記者趙容萱／攝影
台中市烏日區溪尾里「芬園花卉生產休憩園區」櫻花季8日登場，目前園區內生態池畔櫻花含苞待放。記者趙容萱／攝影
台中市烏日區溪尾里「芬園花卉生產休憩園區」櫻花季8日登場，目前園區內生態池畔櫻花含苞待放。記者趙容萱／攝影
台中市烏日區溪尾里「芬園花卉生產休憩園區」洲府枝垂櫻花盛開一整片粉紅花海的盛況。圖／張洲府提供
台中市烏日區溪尾里「芬園花卉生產休憩園區」洲府枝垂櫻花盛開一整片粉紅花海的盛況。圖／張洲府提供
台中市烏日區溪尾里「芬園花卉生產休憩園區」洲府枝垂櫻花盛開一整片粉紅花海的盛況。圖／張洲府提供
台中市烏日區溪尾里「芬園花卉生產休憩園區」洲府枝垂櫻花盛開一整片粉紅花海的盛況。圖／張洲府提供
台中市烏日區溪尾里「芬園花卉生產休憩園區」櫻花季8日登場，目前園區內大寒櫻綻放。記者趙容萱／攝影
台中市烏日區溪尾里「芬園花卉生產休憩園區」櫻花季8日登場，目前園區內大寒櫻綻放。記者趙容萱／攝影
台中市烏日區溪尾里「芬園花卉生產休憩園區」櫻花季8日登場，目前園區內河津櫻等櫻花步道已有櫻花綻放。記者趙容萱／攝影
台中市烏日區溪尾里「芬園花卉生產休憩園區」櫻花季8日登場，目前園區內河津櫻等櫻花步道已有櫻花綻放。記者趙容萱／攝影
台中市烏日區溪尾里「芬園花卉生產休憩園區」櫻花季8日登場，目前園區內河津櫻等櫻花步道已有櫻花綻放。記者趙容萱／攝影
台中市烏日區溪尾里「芬園花卉生產休憩園區」櫻花季8日登場，目前園區內河津櫻等櫻花步道已有櫻花綻放。記者趙容萱／攝影

櫻花季 賞櫻 河津櫻

延伸閱讀

最新花況！ 新北賞櫻勝地「天元宮櫻花季」粉紅櫻花林滿開、賞櫻還能看海

不出國也能賞櫻 嚴選全台賞櫻5大勝地

櫻花炸裂奧萬大！紅色浪漫霸山頭 春節前正美

苗栗「廟宇櫻花谷」粉炸！隱身山林的櫻花步道　夢幻美照必拍

相關新聞

台中烏日櫻花季8日登場！10種櫻花陪遊客浪漫過年

台中市烏日區溪尾里有著名的洲府枝垂櫻盛開一整片粉紅花海盛況，是「櫻粉」必追的知名賞櫻熱點，芬園花卉生產休憩園區園主張洲府...

櫻花炸裂奧萬大！紅色浪漫霸山頭 春節前正美

國內氣溫回暖，南投縣信義、埔里等地櫻花相繼盛放，奧萬大群櫻更如炸裂般霸占櫻樹梢鮮豔綻放，已進入最佳觀賞期，預計能美到春節...

台中警今天起派員警金融機構前守望 讓民眾安心提存款

各地警方今天起在各金融機構前守望，維護春節治安，台中市清水警分局今天起派員警在轄區45家金融機構全面守望，分局長張啟祥親...

中捷軸心檢測36支全數合格 測試後送市府研議通車日期

台中捷運綠線聯結器新軸心安裝及檢測作業進行中，台中捷運公司今表示，第2批新軸心檢測報告已出爐，降伏強度、抗拉強度及硬度均...

彰縣媒合民間組織 為弱勢修繕房屋

民間有不少樂於出錢出力幫助弱勢修繕房舍的團體組織，但苦於找不到有需要的個案，彰化縣府設立公益連結的網站「彰化公益串聯站」...

日月潭暨大櫻花季 野餐享閒情

日月潭暨大櫻花季昨天登場，今年受氣候影響花期較去年提早，校內已見櫻姿綻放，花況也較往年更美；校方表示目前花開2成，將能持...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。