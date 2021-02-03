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台中地主不滿畫入重劃區 地政事務所陳情遭驅離

中央社 / 台中3日電

多名地主因不滿遭劃入東勢區下新庄重劃區，昨天與聲援的民團前往台中中山地政事務所陳情，要求中市府地政局介入協調重劃問題，雙方僵持到深夜，最後遭警方強制驅離。

東勢區下新庄自辦市地重劃區位於台中市東勢區文新街與新豐街周邊，面積約2.85公頃，重劃會於民國105年間成立，多名地主不滿遭重劃，與重劃會持續協調中。

不願被重劃的居民，昨天下午2時多，與聲援的台灣土地正義行動聯盟成員，前往台中中山地政事務所陳情，民眾不滿地政局未回應，在事務所內僵持到晚間近零時，警方到場將民眾驅離，過程中聲援的黎明幼兒園長林金連還因身體不適送醫。

李姓地主表示，先前地政局答應要幫她跟重劃會協調，去年底前要辦理協調會，但卻一直沒收到消息，近日卻收到重劃會向台中地院提出調解庭的通知書。

李姓地主說，他們到中山地政事務所要找地政局出面，要求介入協調重劃問題、解決爭議，卻遭到台中市政府與大批警力包圍，儼然不願面對爭議。

台灣土地正義行動聯盟理事李蔚慈表示，現行的重劃制度沒有退場機制，只要通過重劃的門檻即可以啟動，在財團圈地下，導致爭議頻傳，居民的家園受到重劃會強迫劃進重劃範圍，如今待程序結束後，家園恐將被強制拆除，有侵害人民財產權與居住權之虞。

台中市政府地政局表示，東勢區下新庄自辦市地重劃區，屬都市計畫規定的整體開發地區，目前已完成土地分配結果公告。此案土地所有權人訴求不參加重劃，依規定應由重劃會與異議人溝通協調。

台中市 重劃區 幼兒園

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