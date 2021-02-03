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台中警今天起派員警金融機構前守望 讓民眾安心提存款

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中市清水警分局員警今天起，到各金融機構前守望。 圖／警方提供
台中市清水警分局員警今天起，到各金融機構前守望。 圖／警方提供

各地警方今天起在各金融機構前守望，維護春節治安，台中市清水警分局今天起派員警在轄區45家金融機構全面守望，分局長張啟祥親率隊到銀行宣導，讓民眾安心提存款過好年。

清水警分局轄區涵蓋沙鹿、清水、梧棲等區，金融機構就高達45家，農曆春節將近，為加強重要節日安全維護工作，為守護民提領、存款安全，清水警分局今天起，規劃警力在各金融機構計45處執行安全守望勤務，讓民眾安心過好年。

清水警分局長張啟祥也親自到轄區金融機構向行員及民眾，遇臨櫃匯款轉帳、大筆金額匯款、不正常海外匯款、神色緊張之民眾，請通報轄區派出所，警方將到場了解原因，告知民眾詐騙集團手法，攔阻詐騙案件，保住民眾荷包，若有可疑來電也可撥打165反詐騙專線或110求證，杜絶詐騙。

警方表示，今年重要節日安全維護工作期間擴大服務層面，確保民眾能安心歡度春節，提供多項為民服務的便利措施，讓民眾在春節期間，可安心外出遠行，同時促進警民合作，有效預防犯罪。

張啓祥表示，考量目前社會民眾越來越重視生活品質，加以家庭成員多為小家庭，每逢春節連續假日，許多家庭除返鄉過節外，由於疫情關係今年雖無法出國旅遊，舉家外出在國內旅遊人數可能大幅提升，在遠遊期間住家無人，警方為維護民眾舉家外出住居安全，有需要的民眾，可撥打110電話或親自至轄區各分駐(派出)所請警方協助維護其家戶住居安全，警察單位受理後，會現地勘查申請人之住宅周邊，以設立巡邏箱或納入巡邏線等方式，加強巡邏及列為守望巡簽要點，並結合加強重要節日安全維護工作運用民防、義警等民力，發揮社區守望相助精神，確保民眾家戶財產安全。

台中市清水警分局員警今天起，到各金融機構前守望，清水分局長張啟祥（左一）到銀行宣導。 圖／警方提供
台中市清水警分局員警今天起，到各金融機構前守望，清水分局長張啟祥（左一）到銀行宣導。 圖／警方提供
台中市清水警分局員警今天起，到各金融機構前守望。 圖／警方提供
台中市清水警分局員警今天起，到各金融機構前守望。 圖／警方提供

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