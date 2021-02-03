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櫻花炸裂奧萬大！紅色浪漫霸山頭 春節前正美
國內氣溫回暖，南投縣信義、埔里等地櫻花相繼盛放，奧萬大群櫻更如炸裂般霸占櫻樹梢鮮豔綻放，已進入最佳觀賞期，預計能美到春節假期前夕，之後再由八重櫻、霧社櫻等接續登場，預計櫻花季可持續綻放至3月，民眾可把握時間遊賞。
林務局南投林區管理處指出，受氣候影響，今年入冬初期偏暖少雨，因低溫和水氣未能配合，楓紅狀況不如預期，但元旦後幾波寒流，且冷度持續維持，首波緋寒櫻（山櫻花）雖較正常花期慢了1至2周，但也促使櫻花樹上花芽枝枝飽滿。
而今年元月下旬，國內氣溫開始回暖，奧萬大園區內緋寒櫻率先綻放，元月底就陸續進入盛開期，部分櫻樹已如炸裂般盛綻，預估到2月上旬、春節假期前夕都會是最佳觀賞期，之後會由八重櫻、霧社櫻接力綻放至3月，非常適合踏青遊賞。
南投林管處也提到，根據奧萬大園區觀察，近期來訪遊客數，比起先前的賞楓旺季明顯減少，平日約300至500人次，假日約800到1000人次，人潮不擁擠，更能享受廣闊草坪，民眾也能鋪墊席地而坐享受櫻樹下的浪漫。
奧萬大自然教育中心則表示，緋寒櫻後將由八重櫻接續登場，而艷紅色系重花瓣的八重櫻多集中在楓紅餐廳往西至沙印（第二）停車場，屆時將在20、21日舉辦「春櫻傳情」活動，民眾將能體驗在悠揚樂聲中和櫻樹下品茗、野餐的樂趣。
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