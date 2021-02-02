影／南投接力賽上演大逆轉奪冠 網驚呼：開外掛
南投縣110年度中小學聯合運動會前天（31日）落幕，其中400米接力賽跑高中女子組決賽，原本落後的中興高中最後一棒已無法與對手一起入鏡，終點前卻突然爆發，殺入鏡頭內還反超前，最後以55.74秒奪冠，在場觀眾看得尖叫連連，影片被PO上網後也引發討論，網友留言讚「神速」，甚至驚呼是「直接開外掛！」
縣府教育處指出，全縣中小學聯合運動會今年受到疫情影響，刻意將各競賽日期分散，賽事因此從元月2日至31日，田徑、游泳兩賽事則在上周末分別在縣立體育場、三和游泳池等場地舉行，全數競賽項目也在31日圓滿結束，競賽成績也已發布在「南投縣110年度中小學聯合運動會」官網。
而該運動會相關花絮及影片近期則被陸續PO上「南投縣體育會」臉書社團，其中，由「中興高中」對上「南投高中」的女子組4×100米接力決賽影片，因為比賽最後上演驚奇大逆轉戲碼，引發社團內網友熱烈討論。
該場決賽鳴槍開跑，中興高中第一棒原本拔得頭籌，領先南投高中選手，未料過彎後交棒，投高第二棒選手追過中興，投高之後維持領先，還拉開逾5米距離，交到最後一棒，越來越逼近終點，司儀廣播宣布投高領先，影片內也只見投高選手身影，場邊觀眾突騷動，中興最後一棒選手倏地現身鏡頭內，還超越逆轉奪冠。
拍攝影片的草屯國中校長黃美玲說，當時目測中興高中最後一棒，與投高選手至少相距逾15米，兩人根本無法一起入鏡，她就專注看著鏡頭內影像拍攝領先者，聽到周邊觀眾情緒沸騰，隨後見中興選手突然殺入鏡頭內，她嚇了一跳，也拍下她在距終點不到10米處逆轉畫面，最後中興高中就以55.74秒奪得該賽組冠軍。
黃之後便影片放上網路，並貼文指出「中興高中女生終點爆發力」，引來社團網友熱議，不少人大讚「厲害」、「太神速了」，甚至驚呼「直接開外掛！」更有人從中得到人生體悟，留言認為「就像人生一樣，沒有到終點不能放棄」。
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