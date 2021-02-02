來日月潭不怕沒電！ 潭區啟用共享行動電源服務

日月潭國家風景區推動智慧觀光與永續觀光，宣布與共享行動電源業者ChargeSPOT合作，在日月潭區及車埕區啟用行動電源服務，即日起至3月底止，更享有前30分鐘免費使用優惠，還能甲租乙還，為國家風景區首創的貼心服務。

日管處表示，遊客來日月潭，不用再擔心手機沒電了，也不用像以前要在遊客中心充電區前「罰站」等充電，或是將手機放在養機場，充電時還要擔心遺失風險，這次與國際共享行動電源業者合作，在日月潭潭區以及車埕地區共設置19處共享充電站，包含向山、水社、伊達邵、車埕遊客中心以及食、宿、遊、購、行業者都已經完成建置，遊客可享受甲租乙還、隨借隨還的便利服務。

處長簡慶發說，近年來日月潭因此旅遊摺頁減量印製，並將觀光資訊整合放上雲端，再加上日月潭處處都是打卡景點，遊客常要擔心手機電量不足，因此得到品牌ChargeSPOT的合作，藉由全台已建置近3500個據點，未來更支援日本、香港、泰國跨國租還服務，還能協助導客進入建置行動電源租借站的商家，達到雙贏的便利旅遊體驗。

為慶祝日月潭共享行動電源服務啟用，日管處更為遊客爭取3月底前，前30分鐘免費使用的福利，歡迎遊客趁著春節日月潭櫻花季期間，規畫日月潭之旅，不必擔心手機電量不足，隨時為手機充電；優惠期滿後，首日每小時收費12元，最高收取36元，次日起每日收取36元，直到第7日，還可以甲租乙還。