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台中足球運動休閒園區落腳南屯！議員現勘關心進度

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中市議員劉士州（中）關心台中市足球運動休閒園區設置進度，今天再度到場現勘，盼能早日興建，促進地方發展。記者趙容萱／攝影
台中市議員劉士州（中）關心台中市足球運動休閒園區設置進度，今天再度到場現勘，盼能早日興建，促進地方發展。記者趙容萱／攝影

台中市足球運動休閒園區經由地方爭取設置在南屯區益豐路三段與龍富九路區位，台中市議員劉士州關心設置進度，昨天邀集相關單位現勘，爭取能早日興建，促進地方發展。台中市運動局今天說，該案預計今年2月底前完成並提報修正計畫，全案待中央核定後，接續細部設計及工程發包。

運動局說明，台中市各級足球隊競賽成績優異，為培訓更多足球選手，提供更優質的賽事場域，市府已於108年成立推動小組，多次邀集業界足球專家及學界學者召開專家委員會，規畫台中足球運動休閒園區整體計畫內容，目標打造中部首座國際型足球園區，提供舉辦國際賽事及國內外大型競技比賽使用。

運動局表示，市府去年9月25日提報計畫書向中央爭取經費補助，教育部體育署在去年12月11日召開現勘及複審會議，由前副署長王水文、運動設施組長許馨文及中華民國足球協會等專家學者出席審查計畫，市府依體育署審查意見及建議事項修正計畫書。

運動局說明，台中市足球運動休閒園區將規畫設置在南屯區益豐路三段與龍富九路區位，包括足球專用主競賽11人制足球場，符合國際賽事6000席以上觀眾席、商業及賽事空間，另規劃11人制足球練習場及5人制足球場，以供不同賽制彈性使用。

劉士州說明，他關心案件進度，昨天邀集市府單位現勘，包括當地區長、里長等，響應十分熱烈，後續將請市府積極爭取中央預算，未來落成後將成為中部首座國際型足球園區，提供市民優質足球運動環境。

台中市議員劉士州（右）關心台中市足球運動休閒園區設置進度，今天再度到場現勘，盼能早日興建，促進地方發展。記者趙容萱／攝影
台中市議員劉士州（右）關心台中市足球運動休閒園區設置進度，今天再度到場現勘，盼能早日興建，促進地方發展。記者趙容萱／攝影

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