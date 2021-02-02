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部桃轉院病患「肺炎死亡」 家屬悲：靈位不敢在家放

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結婚喜氣分享家扶兒 田中32名兒少今獲10萬元捐款

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化家扶中心田中服務中心把台灣泰德軾公司捐款轉贈給32 名兒少。圖／彰化家扶提供
彰化家扶中心田中服務中心把台灣泰德軾公司捐款轉贈給32 名兒少。圖／彰化家扶提供

彰化家扶中心田中區扶幼委員會委員何源成去年為兒子舉行婚禮，並徵得小倆口同意，把其中一部分禮金指定作為家扶兒寒假助學金，今天何源成在彰化家扶田中服務處捐款，共有32名國小到高中的受扶助兒少受惠，家扶兒吹奏口風琴、薩克斯風和自製鳳梨酥，回報何源成及社會各界的關愛。

今天捐贈儀式，何源成夫婦、他的兒子何承運與媳婦陳佳君、田中鎮長洪麗娜、田中區扶幼委員會主委陳世曉夫婦、家扶中心主任王震光等人出席。洪麗娜致詞說，台灣泰德軾公司是田中在地企業，善盡社會責任，協助政府照顧偏鄉弱勢孩子，她代表公部門感謝何源成及家人的善行。

彰化家扶中心今天在田中服務處舉辦「泰讚了！台灣泰德軾投資家扶兒」助學金捐贈典禮，就讀小六「小翊」從小就喜歡音樂，但隔代撫養他的祖父母沒錢培養他，小翊聽姑姑說社區發展協會有免費課程，就報名和學習一年多，現在已能上台演奏；他說，會善用捐款認真學習，分享歡樂給大家。

就讀高中餐飲科的「阿焜」在國中時期已和姊姊一起學做鳳梨酥，手藝得到肯定，今年推出鳳梨酥春節禮盒，銷路不錯。今天阿焜帶自製鳳梨酥請參加捐贈典禮的來賓試吃，田中區扶幼委員會主委陳世曉現場預訂20盒，何源成也預訂10盒，透過實際行動鼓勵阿焜，期許未來能成為「家扶吳寶春」。

台灣泰德軾公司董事長何源成，也是彰化中小企業協會理事長、彰化家扶田中區扶幼委員會委員，去年7月為兒子何承運舉辦婚禮，徵得新人同意，把收到的禮金分捐給7個社福機構，其中10萬元指定作為家扶兒寒假助學金，鼓勵在課業、才藝、技能上努力學習及展現的偏鄉兒童少年。

鳳梨酥 家扶中心 寒假

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