蔡其昌爭取8700萬延管工程 提升台中大甲自來水普及率

台中市大甲區目前仍有多里尚無自來水可用，立法院副院長蔡其昌今天邀集經濟部水利署長賴建信和各單位開會說明，會勘自來水延管工程計畫，已爭取總經費8700萬前瞻經費，預計本年度7月底完工，提升大甲地區自來水普及率。

今天的說明會，台灣自來水公司第四區管理處長穆岳鈞、台中市議員施志昌、台中市政府經濟發展局副局長李逸安及龍泉里長陳廷旺、太白里長曾進財、武曲里長廖温恭等人會勘無自來水延管工程計畫，預計本年度7月底完工，再度提升大甲地區自來水普及率，受益用戶再增百戶。

蔡其昌表示，喝乾淨健康的水是國民基本權利，這次爭取8700萬經費，用來解決大甲區4個里居民無自來水可用之苦，過去大家只能抽取地下水，水源風險因為周遭工業發展增高且不健康，他會持續努力提升海線地區自來水普及率，同時也鼓勵大家把握機會參與此次的延管工程計畫。

水利署長賴建信表示，先前現勘時曾有里民反映，地下水看起來很乾淨，但洗澡洗完了卻渾身發癢，讓大家意識到裝設自來水才是有保障的選項，這次水利署核定通過該地區「無自來水地區供水改善計畫」，相信能夠解決地方用水問題。

施志昌說，這次向中央及市政府爭取到的總經費平均一戶一百萬，這數字對地方來說有如不可能的任務，感謝副院長蔡其昌幫鄉親大力爭取預算，讓自來水公司及市政府來幫助偏遠地區的鄉親。

台中市政府經濟發展局副局長李逸安說，市政府對自來水延管計畫非常支持，此次延管計畫後續的路修費將由市府負擔約5500萬，希望讓4里鄉親享用安全、乾淨的自來水。

台中市大甲區義和里重義三路、武曲里大安港路、太白里通天路及龍泉里渭水路等多有無裝設自來水之用戶，地方居民透過里長向蔡其昌反映後，向台灣自來水公司爭取納入前瞻計畫並提報經濟部水利署審議，順利爭取8700萬經費進行延管工程，預計7月底完工。