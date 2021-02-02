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春節何處去？彰化8公頃美麗花海招手來走春

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化市公所在彰化市彰草路123巷入口旁農田，規畫8.3公頃的花海主場地，栽種的波斯菊、向日葵現已怒放，十分壯觀而美麗，還布置了稻草捲等地景。記者劉明岩／攝影
彰化市公所在彰化市彰草路123巷入口旁農田，規畫8.3公頃的花海主場地，栽種的波斯菊、向日葵現已怒放，十分壯觀而美麗，還布置了稻草捲等地景。記者劉明岩／攝影

彰化市公所在彰化市彰草路123巷入口旁農田，規畫8.3公頃的花海主場地，栽種的波斯菊、向日葵現已怒放，十分壯觀而美麗，到春節期間更是大開，市長林世賢歡迎遊客前來走春、賞花外，還可前往元清觀拜天公、看燈籠，品嘗彰化在地美食，但同時也務必戴好口罩，維持社交距離

彰化市公所在冬季裡作期間，輔導磚磘里在地農友種植了近36公頃的波斯菊、向日葵等景觀作物，賞花期即日起至2月中，目前花卉已完全盛開，宛如一幅幅美麗的花海風景畫，尢其在磚磘里廣大的花田中，位在彰草路123巷入口旁農田是主場面，占地約8.3公頃，遍布波斯菊、向日葵的壯闊花海，五彩繽紛、迎風搖曳、花開正美。

市公所更精心打造，在花海裡設置哈比屋、將收割稻稈做成飛天掃帚以及稻草捲等地景；另外，還布置了可愛熊、幸運牛、幸福站牌等藝術裝置，供民眾拍照當網美，期盼提供民眾不一樣的田野踏青樂趣。

來自台中市的張小姐，在花海裡，樂不可支，還不禁翩然起舞起來，她說，她因路過，看到這麼大花田，花開如此燦爛，加上天氣好，就下來田間，賞花、拍花。

市長林世賢邀請民眾前往賞花，徜徉在浪漫的花海中，並與熊熊幸福站牌、扭轉乾坤幸運牛、童話哈比屋合照，牛年幸福、幸運、快樂一整年。

彰化市公所在彰化市彰草路123巷入口旁農田，規畫8.3公頃的花海主場地，栽種的波斯菊、向日葵現已怒放，十分壯觀而美麗，市長林世賢歡迎民眾前往賞花。記者劉明岩／攝影
彰化市公所在彰化市彰草路123巷入口旁農田，規畫8.3公頃的花海主場地，栽種的波斯菊、向日葵現已怒放，十分壯觀而美麗，市長林世賢歡迎民眾前往賞花。記者劉明岩／攝影
彰化市公所在彰化市彰草路123巷入口旁農田，規畫8.3公頃的花海主場地，栽種的波斯菊、向日葵現已怒放，十分壯觀而美麗。記者劉明岩／攝影
彰化市公所在彰化市彰草路123巷入口旁農田，規畫8.3公頃的花海主場地，栽種的波斯菊、向日葵現已怒放，十分壯觀而美麗。記者劉明岩／攝影
彰化市公所在彰化市彰草路123巷入口旁農田，規畫8.3公頃的花海主場地，栽種的波斯菊、向日葵現已怒放，十分壯觀而美麗。記者劉明岩／攝影
彰化市公所在彰化市彰草路123巷入口旁農田，規畫8.3公頃的花海主場地，栽種的波斯菊、向日葵現已怒放，十分壯觀而美麗。記者劉明岩／攝影
彰化市公所在彰化市彰草路123巷入口旁農田，規畫8.3公頃的花海主場地，栽種的波斯菊、向日葵現已怒放，十分壯觀而美麗。記者劉明岩／攝影
彰化市公所在彰化市彰草路123巷入口旁農田，規畫8.3公頃的花海主場地，栽種的波斯菊、向日葵現已怒放，十分壯觀而美麗。記者劉明岩／攝影
彰化市公所在彰化市彰草路123巷入口旁農田，規畫8.3公頃的花海主場地，栽種的波斯菊、向日葵現已怒放，十分壯觀而美麗。記者劉明岩／攝影
彰化市公所在彰化市彰草路123巷入口旁農田，規畫8.3公頃的花海主場地，栽種的波斯菊、向日葵現已怒放，十分壯觀而美麗。記者劉明岩／攝影
彰化市公所在彰化市彰草路123巷入口旁農田，規畫8.3公頃的花海主場地，栽種的波斯菊、向日葵現已怒放，十分壯觀而美麗。記者劉明岩／攝影
彰化市公所在彰化市彰草路123巷入口旁農田，規畫8.3公頃的花海主場地，栽種的波斯菊、向日葵現已怒放，十分壯觀而美麗。記者劉明岩／攝影
彰化市公所在彰化市彰草路123巷入口旁農田，規畫8.3公頃的花海主場地，栽種的波斯菊、向日葵現已怒放，十分壯觀而美麗。記者劉明岩／攝影
彰化市公所在彰化市彰草路123巷入口旁農田，規畫8.3公頃的花海主場地，栽種的波斯菊、向日葵現已怒放，十分壯觀而美麗。記者劉明岩／攝影
彰化市公所在彰化市彰草路123巷入口旁農田，規畫8.3公頃的花海主場地，栽種的波斯菊、向日葵現已怒放，十分壯觀而美麗。記者劉明岩／攝影
彰化市公所在彰化市彰草路123巷入口旁農田，規畫8.3公頃的花海主場地，栽種的波斯菊、向日葵現已怒放，十分壯觀而美麗。記者劉明岩／攝影

賞花 花田 社交距離

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