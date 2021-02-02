鹿港燈區搶先曝光 蒲公英、乳牛家族還有情人打卡區

彰化鹿港鎮因應新冠肺炎疫情嚴峻，日前決定停辦2021鹿港四季紅「春來賜福迎金牛」系列活動，但已布置的文武廟、頂番婆燈區屬戶外空間，民眾仍可自由參觀，燈飾已搶先曝光，各燈區將從自2月11日起開始綻亮自3月14日止，晚間5點半到10點。

鹿港鎮長許志宏昨晚已巡視文武廟燈區布置現況，大小燈飾都已就緒，夜間閃放光芒十分耀眼，今年文武廟的圍牆及周邊樹體都佈置了閃亮亮的流星燈、籐球燈等，具有指引效果非常醒目。

文武廟燈區分有蒲公英區、乳牛家庭區、鹿意吉祥區、燈籠長廊區、情人節特色打卡區等，主燈是聳立在泮池旁的龍燈，會定時隨著音樂旋轉，還有Q版的關聖帝君等。

今年因農曆初三即是西洋情人節，文武廟特別裝置了有天鵝形狀的愛心光廊、圓圓滿滿球池區等，從試燈開始就不斷有人來拍照打卡。

頂番婆燈會去年首度舉辦掀起熱潮，今年新人和橋除了設置光環境之外，橋旁主燈區是高度4公尺的金牛家族，以及副燈武財神，頂番地區較為遼闊，鹿港鎮公所規劃在主要道路上空或兩側布置不同燈飾，從頂草路全聯福利中心前至彰頂路有可愛動物區，舊人和橋以水母隧道呈現，前後路段是海底世界，鹿港信用合作社前佈置了花瓣型的花花世界，鹿港農會前是籐球區等。

許志宏表示，頂番燈區的主燈金牛家族由欣大園藝噴水工具有限公司捐贈，副燈武財神由芫利實業公司贊助，今年新增加的捐燈企業東霖地產公司、中華液壓氣動協會、萬銓精機有限公司、彰得興業股份有限公司、彰一興業有限公司、永勝衛浴器材有限公司、胤源企業有限公司、鹿港鎮農會、楊家香食品公司、新口味食品行等，讓頂番鬧元宵活動能夠持續流傳下來。