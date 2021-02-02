盧秀燕帶首長上性平課 直呼「未婚也不能有辦公室戀情」

強化台中市政府同仁的性別意識，提升性別敏感度，台中市長盧秀燕今天召集所有一級主管參加今年度首場性平課程。盧表示，身為六都唯一女性市長，她十分重視性平推動，要求各機關首長以身作則，在各項市政業務落實，由上而下達到真正的性別平等。

「台中市政府性平培力高階領導研習班」邀請國立暨南國際大學社會政策與社會工作學系教授許雅惠，同時也是台中市性別平等委員會委員，講授「性別正義、多元友善的施政思維」議題。

盧秀燕表示，「性別平等不只是口號，應強力落實與推動」，這項工作不僅是基層同仁的業務，各機關首長及主管更要從自身做起、發揮領導力，不管是政策研擬及規劃都要納入性平觀念。

盧秀燕公開表示，她很重視家庭，「對於首長的道德標準比法律還高，之前有首長去職的例子就是這樣，縱使沒有違法，但觀感不佳就不行。」

盧在課後對所有局處長重申「強硬」態度，她直言，過去兩年她的內閣首長涉及性平問題，相信大家都看到她的「強硬」，即使男未婚女未嫁、合法沒有法律的問題，只要有違觀感，她會拿出比法律還嚴格的態度來處理，包括「去職」，「這就是我的性平態度」。

盧秀燕還舉例，「首長未婚、女性同仁未嫁，但也不可以發生辦公室戀情」，「因為這個戀情是上對下，可能是壓迫，可能是權勢，所以都不行」。

盧表示，今年度第一場性平課程就由她以身作則，帶領局處會首長、主任委員、處長等一級首長及區長一起參加，且由研考會列入重要考核事項。

她說，局處會首長應遵守法紀、注重觀感，且在性平態度上明確、嚴格，不能含糊帶過，才能將正確觀念傳達到下層；此外，市府各項業務委員會高達200多個，大部分委員於去年底任期屆滿，各局處應加強審視，達到性別比例標準，期盼藉此次課程讓各局處首長作為同仁表率，做到「尊重自己、尊重他人」。

盧秀燕也強調在各項市政業務，也要落實性平，例如女性如廁時間通常是男性的2.5倍，女廁常大排長龍，雖然目前建築法規規範男女廁所比例為1比3，台中市調整為1比4、為全國最高，另也調整蹲、坐式馬桶比例，讓市民有所選擇。