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外籍看護進不來！被照顧者申請長照2.0、機構入住增

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣長王惠美今天到切膚之愛基金會附設魏愛倫學苑失智日照中心，陪同長輩寫春聯，感受濃濃年節味。記者林敬家／攝影
彰化縣長王惠美今天到切膚之愛基金會附設魏愛倫學苑失智日照中心，陪同長輩寫春聯，感受濃濃年節味。記者林敬家／攝影

受到新冠肺炎疫情影響，外籍看護工來台受阻，造成國內看護人力拉緊報，彰化縣衛生局鼓勵有照顧需求的家庭可轉為申請長照2.0，已有零星個案改使用政府長照服務，入住住宿機構的數量增加更明顯。

2020年底彰化縣已有約21多萬超過65歲的長輩，其中8%有失智症，失智長者達1萬7千餘名，除了3家專責機構外，另有31家日照中心也提供服務。切膚之愛基金會執行長詹麗珠表示，全台僅有37家純失智的日間照顧中心，彰化目前就有3家，有長輩到了日照後可以不用再包尿布，有的坐著輪椅進來，經專業訓練及陪伴可以不坐輪椅就能移動。

彰化縣長王惠美今天走訪切膚之愛基金會附設魏愛倫學苑失智日照中心，陪同長輩寫春聯，感受濃濃年節味，她表示，照顧小朋友的有幼稚園，照顧老人的地方可以說是「托老所」，日間照顧服務讓有需求的長輩白天能接受專業照顧，並透過政府長照2.0有效減輕家屬負擔，讓長輩延緩失能、失智，並學習生活自立。

受到疫情衝擊，造成國內外籍看護缺口，彰化衛生局去年接獲中央名冊縣內有121人申請看護但無法補足，衛生局人員立即啟動聯絡，一一打電話、傳簡訊提供長照2.0服務資訊，避免照護空窗期造成家屬負擔，經專業評估，陸續有10人左右轉為申請長照2.0服務。

彰化衛生局長葉彥伯說，有看護需求家庭除了個案可能達中重度等級，甚至需要24小時有人照顧，沒有看護之下，有的送往機構，甚至有從台中送到彰化住宿機構照顧的狀況。

彰化慈恩老人養護中心主任賴亭文指出，去年下半年入住增加除了因看護進不來，個案送到機構照顧外，近期寒流一波波，也讓許多長輩身體狀況變差，一般居家服務與日照已不足夠，進而轉進機構。

切膚之愛基金會附設魏愛倫學苑失智日照中心目前照顧30名長輩。記者林敬家／攝影
切膚之愛基金會附設魏愛倫學苑失智日照中心目前照顧30名長輩。記者林敬家／攝影
彰化縣長王惠美今天到切膚之愛基金會附設魏愛倫學苑失智日照中心，陪同長輩寫春聯。記者林敬家／攝影
彰化縣長王惠美今天到切膚之愛基金會附設魏愛倫學苑失智日照中心，陪同長輩寫春聯。記者林敬家／攝影

外籍看護 衛生局 失智症

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