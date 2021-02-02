協助保護野生動物 林務局表揚黑熊友善部落

東勢林管處去年救援野放編號711台灣黑熊，但黑熊去年12月底至今年1月滋擾苗栗、台中4處農園，農民部落仍配合防治、驅離，林務局今天表揚黑熊友善部落及協助移除陷阱的居民。

林務局長林華慶今天前往桃山社區活動中心，在80名部落居民的見證下，頒發獎座感謝麻必浩與台中桃山部落2個黑熊友善部落，並頒發獎狀及禮品給積極通報的4名農民及協助移除陷阱的17名居民。

編號711的台灣黑熊去年中秋節誤入東卯山果園陷阱，東勢林管處救援並協助療傷，去年12月將傷癒的黑熊野放至雪山坑溪野生動物重要棲息環境，每天監測其移動軌跡。

去年12月中旬，711開始往苗栗的果園與聚落移動，進入原先設定的衛星電子圍籬範圍，12月底至今年1月，在苗栗麻必浩部落及台中桃山部落的果園間活動，滋擾4處果園，入侵農舍及工寮，破壞冰箱及櫥櫃，食用農民儲備食物，入侵雞舍吃雞及飼料。

東勢林管處表示，掌握711往聚落移動後，向居民宣導及協助各項防治，被滋擾的麻必浩及桃山部落配合各項友善黑熊的防治措施，17名部落居民協助移除原本在果園周遭為防治獸害而設置的200多具陷阱、4處受滋擾的農戶發現熊蹤都第一時間通報並收起農舍周邊的食物、配合林管處架設震撼彈、自動相機監測。

部落居民甚至與森林護管員組隊以不傷害黑熊的方式進行驅趕，日夜於部落、果園間奔波巡護，希望將711趕離部落範圍、回到保護區得到雙贏的結果。1月發現711誤中防治獸害的陷阱，林管處啟動救援工作，目前711在特生中心低海拔試驗站醫療照養。