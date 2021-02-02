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春遊賞花看花燈 彰化市花海鹿港花燈展接力登場

中央社 / 彰化2日電

春遊賞花花燈，彰化市公所在彰化市彰草路口農地，種植波斯菊等供民眾賞花，花期可持續到2月中；接下來鹿港花燈展在農曆除夕登場，鹿港文武廟有流星燈、藤球燈等花燈展出。

受到疫情影響，彰化市公所原本準備1月30日在彰化市彰草路、金馬路口的農田，舉辦的花漾ING童樂會動態活動取消，但約8公頃大的農田仍依原計劃種滿波斯菊、向日葵等景觀作物供民眾賞花。

彰化市長林世賢接受媒體聯訪時說，活動場地除了有波斯菊、向日葵組成的壯闊花海外，市公所也在花海裡設置哈比屋、飛天掃帚以及稻草捲等地景，民眾可在花海拍照當網美，花期可持續到2月中旬，歡迎民眾來賞花。

在花海活動結束後，可到鹿港賞花燈；鹿港鎮公所原計畫在農曆春節舉辦的「春來賜福迎金牛」活動也因防疫取消動態活動，但是在文武廟、桂花巷藝術村、頂番婆街區的花燈展仍照常舉行，花燈展雖未正式展開，但燈區的花燈已佈置完成，預定在農曆除夕點燈供民眾參觀。

鹿港鎮長許志宏接受媒體聯訪時說，他昨天前往文武廟巡視燈區佈置現況，文武廟周邊已經佈置了閃亮亮的流星燈、藤球燈，文武廟泮池旁也有龍燈，定時隨著音樂旋轉，展現酷炫的聲光效果。

鹿港鎮公所指出，頂番婆地區面積比較大，公所在頂番婆主要街道設置不同主題的花燈供民眾欣賞，像是在鹿港頂草路到彰頂路是可愛動物區，舊人和橋則以水母隧道呈現，鹿港信用合作社前佈置了花瓣型的花花世界，鹿港農會前是籐球區等，要讓頂番婆街道在夜間更亮麗熱鬧。

鹿港 花燈 賞花

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