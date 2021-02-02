大甲火車站廣場環境營造及綠美化工程 將投入3500萬元

台中市大甲火車站因站前廣場和鄰近日式宿舍未妥善規劃，常有遊民聚集，地方和民意代表爭取下，台中市長盧秀燕動用第二預備金3500萬，中市府今天在大甲火車站前廣場辦說明會，將進行火車站廣場環境營造及綠美化工程，今年6月前動工，預計明年6月底前完工。

台中市府建設局養護工程處長彭岑凱今天在說明會中表示，這次工程規劃設計標昨天已完成決標，工程經費約3500萬元，為結合地方特色請顧問公司將站前老榕樹及藺草文化規劃入內，讓在地文化結合觀光，可推行深度旅遊，未來更可朝向文創市集或小農市集的規劃，吸引青年人口進駐，工程預計今年6月前動工，工期約10個月，明年6月底前完工。

大甲里長黃勝裕表示，火車站旁日式宿舍已閒置多年，造成地方髒亂點甚至發生治安事件，希望市府能加速該計畫的進行，未來也可請里內排舞班來此練習，注入地方活力。