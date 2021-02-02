春節連續假日他們持續服務 中市各項服務措施看這裡！

台中市政府各局處服務不打烊，市府交通局將視旅客數協調客運業者彈性增開公車班次，建設局明天起禁止道路挖掘施工，環保局清潔隊垃圾收運不打烊等，衛生局加強防疫措施及年貨食安稽查。市長盧秀燕說，台中疫情相對穩定，加上民眾無法出國，春節期間勢必湧入遊客，務必「戴好口罩、過好年。」

台中市政府今天召開市政會議，各局處報告春節服務不間斷措施，交通局長葉昭甫說明，在公共運輸疏運措施方面，台鐵、高鐵都將加開班次，高鐵台中站則有28條公車路線讓民眾轉乘，市區公車照常服務，視旅客量協調業者彈性增開市區公車班次。針對國道易壅塞路段，透過智慧化動態號誌、放寬匝道儀控、加強訊息發佈等方式加強疏運，國道部分路段開放路肩行駛。

建設局長陳大田說，為確保交通順暢及維護環境品質，明日起至26日，禁止台中市道路挖掘施工；另道路坑洞修復、公園清潔、路燈維護等服務不打烊。環保局長陳宏益則說，有關垃圾收運，小年夜將加班清運、除夕提供日間收運服務、大年初一及初二採定點定時收運、大年初三休息、大年初四起恢復正常收運。

衛生局長曾梓展指出，持續醫療、長期照顧、心理健康輔導、年貨稽查等措施；另針對防疫部分，再次呼籲機構及業者配合中央防疫規定，室內活動須戴口罩、採實名登記制、禁止客運業者販售無座位票、入口處量體溫及消毒等；若屬居家隔離及檢疫對象、自主健康管理對象、有發燒、呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常者，禁止參加活動。

社會局長彭懷真表示，春節期間社會福利服務不間斷，包括急難經濟扶助、災害救助、食物援助、獨居老人緊急救援、愛鄰守護隊、防凍計畫、脆弱家庭服務、保護服務等仍將持續進行。市民有任何問題可撥打1999求助，市府相關局處將結合民間力量提供協助，建構台中市社會安全網，讓市民都能過個平安好年。