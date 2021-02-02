快訊

卜蜂董座：萊豬進口是政治問題 民眾吃到機率很低

春節連續假日他們持續服務 中市各項服務措施看這裡！

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
市長盧秀燕說，春節期間台中勢必湧入遊客，務必「戴好口罩、過好年」。記者陳秋雲／攝影
市長盧秀燕說，春節期間台中勢必湧入遊客，務必「戴好口罩、過好年」。記者陳秋雲／攝影

台中市政府各局處服務不打烊，市府交通局將視旅客數協調客運業者彈性增開公車班次，建設局明天起禁止道路挖掘施工，環保局清潔隊垃圾收運不打烊等，衛生局加強防疫措施及年貨食安稽查。市長盧秀燕說，台中疫情相對穩定，加上民眾無法出國，春節期間勢必湧入遊客，務必「戴好口罩、過好年。」

台中市政府今天召開市政會議，各局處報告春節服務不間斷措施，交通局長葉昭甫說明，在公共運輸疏運措施方面，台鐵、高鐵都將加開班次，高鐵台中站則有28條公車路線讓民眾轉乘，市區公車照常服務，視旅客量協調業者彈性增開市區公車班次。針對國道易壅塞路段，透過智慧化動態號誌、放寬匝道儀控、加強訊息發佈等方式加強疏運，國道部分路段開放路肩行駛。

建設局長陳大田說，為確保交通順暢及維護環境品質，明日起至26日，禁止台中市道路挖掘施工；另道路坑洞修復、公園清潔、路燈維護等服務不打烊。環保局長陳宏益則說，有關垃圾收運，小年夜將加班清運、除夕提供日間收運服務、大年初一及初二採定點定時收運、大年初三休息、大年初四起恢復正常收運。

衛生局長曾梓展指出，持續醫療、長期照顧、心理健康輔導、年貨稽查等措施；另針對防疫部分，再次呼籲機構及業者配合中央防疫規定，室內活動須戴口罩、採實名登記制、禁止客運業者販售無座位票、入口處量體溫及消毒等；若屬居家隔離及檢疫對象、自主健康管理對象、有發燒、呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常者，禁止參加活動。

社會局長彭懷真表示，春節期間社會福利服務不間斷，包括急難經濟扶助、災害救助、食物援助、獨居老人緊急救援、愛鄰守護隊、防凍計畫、脆弱家庭服務、保護服務等仍將持續進行。市民有任何問題可撥打1999求助，市府相關局處將結合民間力量提供協助，建構台中市社會安全網，讓市民都能過個平安好年。

公車 台中市 衛生局

延伸閱讀

影／迎春節 台南無患子故事館推出動漫公仔等8大主題展

陳其邁：春節市集縮小規模 宗教廟宇落實防疫

因應春節人車潮 中壢分局實施交通疏導措施

林姿妙清晨了解果菜批發市場供貨情形 春節前延長營業

相關新聞

捷運藍線改版龍規燕不隨？ 交通局：新版風險小且省錢

台中捷運藍線綜合規劃報告曝光，改版路線被外界批評盧市府「龍規燕不隨」且一口氣增加300多億元。市府交通局長葉昭甫指出，新...

仙氣正妹賣香菇引暴動 真實身分曝光竟還有雙胞胎妹妹

南投縣埔里鎮盛產香菇，農曆年節將至，國產香菇需求量大增，有消費者直接到當地採買香菇，意外發現有正妹菇農，不僅被圈粉還拍照...

半盲、癲癇發作都堅持要畫 30歲多重障礙畫家再獲大獎

30歲多重障礙畫家洪鈺富就學時，因雙眼右側偏盲，常畫到一半看不見、伴隨癲癇發作，但他仍克服身體的障礙，經向美術老師黃譓丞...

拒萊豬標示之亂？台中市府：全國最嚴標章7業者獲核發

中央今年起開放萊豬進口，市面上各式各樣的豬肉標示，讓消費者眼花撩亂。台中市政府今天說，台中市率先推出全國最嚴「牛豬產品無...

大甲火車站廣場環境營造及綠美化工程 將投入3500萬元

台中市大甲火車站因站前廣場和鄰近日式宿舍未妥善規劃，常有遊民聚集，地方和民意代表爭取下，台中市長盧秀燕動用第二預備金35...

春節連續假日他們持續服務 中市各項服務措施看這裡！

台中市政府各局處服務不打烊，市府交通局將視旅客數協調客運業者彈性增開公車班次，建設局明天起禁止道路挖掘施工，環保局清潔隊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。