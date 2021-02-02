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彰化縣府設公益平台 媒合民間組織為弱勢修繕

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
70歲陳姓老翁的獨自照顧孫子，經縣府媒介善心團體修繕房屋，縣長王惠美（左）今天到住家關心。記者林敬家／攝影
70歲陳姓老翁的獨自照顧孫子，經縣府媒介善心團體修繕房屋，縣長王惠美（左）今天到住家關心。記者林敬家／攝影

民間有不少樂於幫弱勢修繕的團體組織，長期出錢出力提供服務，但有時苦於找不到迫切需要的個案，有的雖有人力但缺經費未能持續，彰化縣政府設立公益連結的網站「彰化公益串聯站」，透過公私協力，有修繕意願者或捐款捐物資等都可登記，再由縣府社會處媒合，讓資源用在刀口上。

70歲陳姓老翁為低收入戶，獨自照顧孫子，經濟來源僅有縣府補助及民間單位的生活扶助金，兩人所住的舊有三合院屋內天花板漏水、木板隔間老舊不堪，屋外的浴廁設備是舊式茅坑，也無電燈照明，因地處低窪而排水不佳，老翁擔心孫子在夜間如廁安全，但礙於經濟狀況無力翻修，縣府日前召集相關民間單位進行場勘及評估，並協助處理。

北斗奠安慈善功德會會長楊奕強表示，經縣府引介到場修繕，發現家裡沒有廁所與浴室，在會員、水電裝置業職業工會與里長的幫忙下，不到三週齊力完成，希望把愛傳遍各地有需要幫助的人。

彰化縣長王惠美今天到和美鎮陳姓老翁家關心，她說，現在屋頂已修好，衛浴設備也解決了，且房子隔間，孩子有了獨立空間，希望藉由協助這個案例，拋磚引玉，呼籲更多的人加入房屋修繕行善的團隊，幫助更多真正需要幫助的人。

王惠美說，公私協力加上縣府跨局處合作，這次整合職業工會及慈善團體，如彰化縣泥水業職業工會、彰化縣水電裝置業職業工會共同參與，理監事等大師傅出馬前來修繕，還有民間組織奠安宮慈善功德會、良立有限公司、五姥關懷協會、大城鄉實食物銀行、伊格魯志工團、彰化縣永昶慈善會、于美人偏遠地區弱勢關懷協會、當地里長等共同投入，讓善心傳遞給更多需要的人。

70歲陳姓老翁房屋老舊不堪，縣長王惠美今天到場關心整理修繕過後的狀況。記者林敬家／攝影
70歲陳姓老翁房屋老舊不堪，縣長王惠美今天到場關心整理修繕過後的狀況。記者林敬家／攝影
70歲陳姓老翁房屋老舊不堪，縣長王惠美（左）今天到場關心整理修繕過後的狀況。記者林敬家／攝影
70歲陳姓老翁房屋老舊不堪，縣長王惠美（左）今天到場關心整理修繕過後的狀況。記者林敬家／攝影
彰化縣府結合彰化職業工會與慈善團體，修繕房屋助弱勢。記者林敬家／攝影
彰化縣府結合彰化職業工會與慈善團體，修繕房屋助弱勢。記者林敬家／攝影

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