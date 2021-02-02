快訊

卜蜂董座：萊豬進口是政治問題 民眾吃到機率很低

聽新聞
test
0:00 / 0:00

地主告贏這條巷路寬6米變2米 中巿府決定價購變回來

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
台中市議員賴朝國與立委楊瓊瓔今日邀集相關單位前往會勘。圖／楊瓊瓔服務處提供
台中市議員賴朝國與立委楊瓊瓔今日邀集相關單位前往會勘。圖／楊瓊瓔服務處提供

台中市潭子區福貴路38巷路寬原為6公尺，因地主提告要求台中市政府返還土地，市府敗訴，地主在土地上圍起鐵柵欄，導致路寬從6公尺縮為2公尺。中市議員賴朝國與立委楊瓊瓔今日邀集相關單位前往會勘，為居民請命。中市府建設局表示，預計今年4月底前洽地主協議價購，用地取得後即可施作改善。

賴朝國說，潭子區福貴路38巷內的社區有60多戶、約200多名居民，巷道寬度原本6公尺，地主在2014年提告市府，要求返還土地，法院在2017年判決市府敗訴定讞，地主在土地上圍起鐵柵欄，造成巷道寬度剩下2公尺。而市府敗訴主因是遺失40年來道路養護資料，缺乏資料證明這是既成道路。

楊瓊瓔表示，福貴路38巷路寬縮減，不但居民出入困難，救護車、消防車也無法進入，日前1名老翁心肌梗塞發作，因延誤就醫去世，建請市府盡速協助居民處理巷道減縮問題，並要求市府盡速設法，給居民一條救命的路。

建設局總工程司陳建權表示，福貴路38巷位於農業區，非屬都市計畫道路，無法以徵收方式辦理道路拓寬，都發局於2019年納入潭雅神第4次通盤檢討，2020年10月完成都市計畫變更程序，目前正辦理用地取得行政程序，預計今年4月底前洽地主協議價購，建設局將於用地取得後立刻進場施作，以改善地方交通瓶頸及消防隱憂。

楊瓊瓔 都市計畫 台中市

延伸閱讀

總統提醒跑行程勿被認跑2024 ？林佳龍說不需別人提醒

反萊豬公投連署拚50萬份 楊瓊瓔揹小豬衝市場

總預算案立院三讀 小刪256億元

最後一哩路！台中潭子民生街銜接福貴路 農曆年前通車

相關新聞

捷運藍線改版龍規燕不隨？ 交通局：新版風險小且省錢

台中捷運藍線綜合規劃報告曝光，改版路線被外界批評盧市府「龍規燕不隨」且一口氣增加300多億元。市府交通局長葉昭甫指出，新...

仙氣正妹賣香菇引暴動 真實身分曝光竟還有雙胞胎妹妹

南投縣埔里鎮盛產香菇，農曆年節將至，國產香菇需求量大增，有消費者直接到當地採買香菇，意外發現有正妹菇農，不僅被圈粉還拍照...

半盲、癲癇發作都堅持要畫 30歲多重障礙畫家再獲大獎

30歲多重障礙畫家洪鈺富就學時，因雙眼右側偏盲，常畫到一半看不見、伴隨癲癇發作，但他仍克服身體的障礙，經向美術老師黃譓丞...

拒萊豬標示之亂？台中市府：全國最嚴標章7業者獲核發

中央今年起開放萊豬進口，市面上各式各樣的豬肉標示，讓消費者眼花撩亂。台中市政府今天說，台中市率先推出全國最嚴「牛豬產品無...

大甲火車站廣場環境營造及綠美化工程 將投入3500萬元

台中市大甲火車站因站前廣場和鄰近日式宿舍未妥善規劃，常有遊民聚集，地方和民意代表爭取下，台中市長盧秀燕動用第二預備金35...

春節連續假日他們持續服務 中市各項服務措施看這裡！

台中市政府各局處服務不打烊，市府交通局將視旅客數協調客運業者彈性增開公車班次，建設局明天起禁止道路挖掘施工，環保局清潔隊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。