地主告贏這條巷路寬6米變2米 中巿府決定價購變回來

台中市潭子區福貴路38巷路寬原為6公尺，因地主提告要求台中市政府返還土地，市府敗訴，地主在土地上圍起鐵柵欄，導致路寬從6公尺縮為2公尺。中市議員賴朝國與立委楊瓊瓔今日邀集相關單位前往會勘，為居民請命。中市府建設局表示，預計今年4月底前洽地主協議價購，用地取得後即可施作改善。

賴朝國說，潭子區福貴路38巷內的社區有60多戶、約200多名居民，巷道寬度原本6公尺，地主在2014年提告市府，要求返還土地，法院在2017年判決市府敗訴定讞，地主在土地上圍起鐵柵欄，造成巷道寬度剩下2公尺。而市府敗訴主因是遺失40年來道路養護資料，缺乏資料證明這是既成道路。

楊瓊瓔表示，福貴路38巷路寬縮減，不但居民出入困難，救護車、消防車也無法進入，日前1名老翁心肌梗塞發作，因延誤就醫去世，建請市府盡速協助居民處理巷道減縮問題，並要求市府盡速設法，給居民一條救命的路。

建設局總工程司陳建權表示，福貴路38巷位於農業區，非屬都市計畫道路，無法以徵收方式辦理道路拓寬，都發局於2019年納入潭雅神第4次通盤檢討，2020年10月完成都市計畫變更程序，目前正辦理用地取得行政程序，預計今年4月底前洽地主協議價購，建設局將於用地取得後立刻進場施作，以改善地方交通瓶頸及消防隱憂。