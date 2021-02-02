憂光電廠毀生態 籲設彰化級國家濕地

「彰化大城芳苑潮間帶已為被認證為國際級重要濕地，劃設為國家級濕地刻不容緩！」環團2日指出，儘管彰化國光石化已撤案10年，政府卻仍未落實內政部濕地審議委員會的建議，反而放任外商光電業者申請開發，呼籲政府儘速將劃設為國家級濕地，保護當地生態。

拒絕光電廠毀生態

彰化縣環境保護聯盟總幹事施月英指出，「98年度國家重要濕地評選小組」會議決議將彰化大城濕地評定為國際級濕地，「101年度國家重要濕地諮詢小組」會議也建議，該濕地至少應為國家級，但後來內政部營建署卻以未獲得地方共識為由，拒絕列入國家濕地，但有居民反對的北門濕地、宜蘭十二甲溼地等濕地都能順利劃設，營建署拒絕劃設的理由根本說不通。

「政府拒絕劃設彰化國家濕地，面對外商企圖前往當地潮間帶發展光電，又說沒有理由拒絕。」施月英質疑，到底是要保護國土，還是保障外商錢賺飽，債留子孫？呼籲內政部儘速將彰化大城濕地列入國家級濕地，杜絕開發與汙染。

籲政府兌現承諾

彰化縣環境保護聯盟主任吳慧君指出，行政院長蘇貞昌過去曾強調，彰化大城濕地為國際級濕地，若民進黨若重返執政，絕對不會破壞，要求蘇貞昌儘速兌現承諾。台灣環境資訊協會副執行長孫秀如則無奈表示，彰化大城特有駕牛車採蚵的文化，已被國際組織認為是重要的世界文化資產，但經過十年餘，台灣政府仍未列入國家濕地。

民進黨立委洪申翰表態支持儘速劃設彰化大城芳苑潮間帶為國家級濕地。他表示，大城濕地光電案的海管審查沒過，目前還在內政部審查的階段，未來他會嚴格監督，並強調從資料及生態圖資套疊來看，當地不適合作為太陽光電的選址，「不適合的地方就是不適合，沒有任何放水的空間。」

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