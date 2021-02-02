影／泰安櫻花季因疫情不辦 部分櫻花已開民眾出遊賞花

每年農曆春節前後的台中泰安櫻花季，今年因疫情將停辦，今天少數櫻花盛開，有遊客全家出遊到場賞花，台中市大甲警分局表示，等多數櫻花盛開時，遊客人數會多，平常假日會機動疏導交通，連假則加派警力疏導。

泰安櫻花季每年活動吸引很多遊客賞花，從泰安派出所到泰安國小間的櫻花林盛開美景，是遊客拍照重點，今年因防疫需求，台中市政府和后里區公所停辦櫻花季活動。

泰安櫻花林目前有少數櫻花開花，今天天氣好，有遊客全家出遊賞花，預估要到月底才可能有多數櫻花盛開美景，遊客說，目前仍無櫻花盛開美景，但遊客人數少，停車場很好停車。