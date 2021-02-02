疫情回不去 境外生學寫春聯書法度寒假

農曆春節將屆，明道大學為回不去家鄉的外籍生設計活動，中華文化傳播系書法博士班師生教他們寫春聯、斗方，體驗中華文字之美，也感受華人迎新年的特色。

文傳系書法教授蘇英田揮毫示範寫春聯，外籍生依樣畫葫蘆，拿起毛筆寫下吉祥話，祝福彼此新年新氣象。墨西哥的交換學生李曼紐表示，老師以象形文字為例講解中國字，讓他明白中文文字的演變與奧妙，能幫助記憶難寫的中文字，而且透過書法課程，對於中文字有更深的認識，寫書法就像畫畫一般，老師鼓勵他用西班牙語創作春聯，他會努力嘗試。

來自奈及利亞的企管系學生高迪克說，第一次過華人農曆新年，對華人傳統習俗深感興趣，和他的國家相比，華人過新年無論說話、食物、顏色或布置都有典故，特別講究吉利，尤其以12種動物生肖代表每一年，像今年是牛年，三個「牛」字合起來變成象徵活力的「犇」字，有學問又有意義，他在台求學期間除了吸收專業知識，會花更多時間了解華人文化背後的意涵。

中華文化傳播學系系主任謝瑞隆表示，依據來華外籍生填寫調查問卷，吸引外籍生學習華語的最大動機是興趣，過年迎春活動可以讓外籍生了解中華文化，春聯結合吉祥話與書法文字藝術，深具中華文化傳統習俗的精隨，學校選在過年前夕舉辦書法體驗課程，幫助他們深入體驗華人文化。